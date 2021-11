LIVE: Famagusta - Gent, dit zijn de opstellingen!

AA Gent kan zich op donderdagavond al verzekeren van een volgende ronde in de Conference League, want bij een overwinning is de groepswinst binnen.

AA Gent trekt naar Cyprus voor een duel in Turks Cyprus tegen Anorthosis Famagusta. In de heenwedstrijd wonnen de Buffalo's vlot.

Normaliter moet het ook in Cyprus lukken voor de Buffalo's. Dan is de groepswinst ook meteen een feit én zijn de Gentenaar verzekerd van de achtste finales in de Conference League.

Ver raken

De nummers twee spelen eerst nog een play-off tegen de nummers drie uit de Europa League. Voor Gent zou die ronde dan niet moeten worden gespeeld.

Hein Vanhaezebrouck toonde alvast ambitie: "We willen zover mogelijk geraken in deze competitie. In het verleden klopten we al grote ploegen, dus we moeten erin geloven."

