LIVE: Rusten met 0-0 voor Gent

Het zou wel eens alle hens aan dek kunnen worden voor KAA Gent in Azerbeidjzan. Qarabag? Dat wordt geen hapklare brok.

"Winnen in Qarabag zou een ferme stunt zijn", is Hein Vanhaezebrouck van meet af aan heel erg duidelijk over de zaak.

Op zijn persconferentie liet hij zich uitvoerig uit over de tegenstander: "Ze kunnen zeker top-4 spelen in België."

"Ze zouden ook Champions League kunnen spelen in plaats van Conference League", is de oefenmeester van mening.

Onder meer Gift Orban werd opgenomen in de Europese selectie van de Buffalo's en is dus speelgerechtigd.