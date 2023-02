LIVE: Gent - Qarabag, de opstellingen!

KAA Gent verloor in Qarabag met het kleinste verschil en dus is het alle hens aan dek in eigen huis. Lossen ze de zaak op? Volg het hier LIVE en op de voet!

Aernout Van Lindt vanuit Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

Halfweg de eerste helft en het blijft Qarabag dat vooral druk zet. Gent plooit achteruit.

Hong haalt de achterlijn, maar meer dan een tweede corner voor Gent haalt hij er niet uit.

Kwartier ver. Qarabag doet zeker niet onder.

Vesovic met een serieuze slag in het gezicht van Nurio Fortuna. Gele kaart, of komt de VAR nog tussen? Randje!

Gent puurt er eens een corner uit. Het schotje op de afvallende bal is te centraal. Tot op heden nog geen waanzinnig begin van de wedstrijd.

Andrade dwingt Kums tot een fout. De goalgetter in Qarabag toont opnieuw zijn kwieke voetjes.

Het antwoord van Gent is een 'kopballetje' van Depoitre. Niet echt indrukwekkend te noemen.

Mustafazade meteen met een grote kans, maar hij mikt de bal op de lat!

De bal rolt!

KAA Gent - FK Qarabag: 0-0



KAA Gent: Michael Ngadeu - Hyun-Seok Hong - Hugo Cuypers - Julien De Sart - Alessio Castro-Montes - Jordan Torunarigha - Sven Kums - Nurio Fortuna - Laurent Depoitre - Bruno Godeau - Davy Roef

Bank: Noah De Ridder - Bram Lagae - Robbie Van Hauter - Paul Nardi - Joseph Okumu - Jens Petter Hauge - Malick Fofana - Gift Emmanuel Orban - Sulayman Marreh - Rune van den Bergh - Cederick Van Daele



FK Qarabag:

Bank:

Vooraf

Hein Vanhaezebrouck kiest voor Depoitre én Cuypers voorin in de zoektocht naar een volgende ronde in Europa. In doel krijgt Roef de voorkeur op Nardi.