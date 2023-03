Anderlecht gaat alles geven: "Als het moet loop ik 15 km voor de kwalificatie binnen te halen"

Anderlecht heeft de kans om zich - net als Gent - bij de laatste acht van de Conference League te scharen. Villarreal is echter een topploeg en het stadion zal bruisen. Dit wordt geen makkelijke opdracht. Maar toch...

Je hebt zo van die matchen waar je een buikgevoel over hebt. Alles binnen Anderlecht begint te kloppen. Er is al een week of twee geen commotie meer, de sfeer in de kleedkamer is top en de vorm van de ploeg stijgende... Dan weet je dat er iets speciaal kan gebeuren.

De marktwaarde van alle spelers van Villarreal opgeteld is 290 miljoen euro, die van Anderlecht... 75 miljoen. Al roteert Quique Setien regelmatig, veel kwaliteitsverlies zou dat niet mogen opleveren. En waarschijnlijk brengt hij vanavond zijn sterkste elf in stelling.

Maar bij Anderlecht willen ze er hun hoofd voorleggen. 'Machine' Verschaeren loopt gemiddeld zo'n 12-13 km per match. "Maar voor kwalificatie wil ik er gerust 15 lopen", zei hij ons gisteren.

Anderlecht gaat niets in de tank laten. Zelfs al spelen ze zondag weer een belangrijke match op Leuven: "Deze groep kan dat aan", zei Jesper Fredberg. "We hebben dat al bewezen. De fysieke data zijn al een tijdje in stijgende lijn."

