Anderlecht knokt zich naar belangrijke zege dankzij doelpunt Delcroix

Anderlecht heeft een goeie uitgangspositie weten te bekomen voor de terugmatch van volgende week donderdag. Young Boys Bern bleek echter geen hapklare brok. Het was vechten voor elke morzel grond. Uiteindelijk scoorde Hannes Delcroix de enige treffer van de match.

Tegenslag voor Felice Mazzu net voor de match. Lior Refaelov voelde iets en werd uit voorzorg aan de kant gelaten. De bedoeling was om de Israëli op een versterkt middenveld te zetten met Arnstad, Trebel en Verschaeren. Dat plan moest bijgestuurd worden en Mazzu stuurde Stroeykens de wei in. Samen met Silva in de spits dus.

Storm in eerste kwartier

Maar het was overleven in dat openingskwartier. Zesiger kreeg een goeie kopkans, maar dat ging naast. Van Crombrugge moest twee keer in één fase heel sterk tussenkomen en redde de meubelen voor Anderlecht. Daarna ging de storm wel wat liggen en kon Anderlecht ook bouwen. Verschaeren kreeg zo twee schietkansen. Het balbezit werd ook iets mooier verdeeld, want in die beginfase kwam paars-wit er amper aan te pas.

© photonews

Kansen volgden niet meer. Young Boys kon zijn wil niet meer opdringen, maar zat er wel nog kort genoeg op om Anderlecht weg van hun doel te houden. Weinig animo dus... Een tackle op Trebel - waarbij hij zijn schouder blesseerde - die neigde naar rood werd wel volledig onbestraft gelaten. De potige Zwitsers trokken hun voet alvast niet terug.

© photonews

Elia in de fout

In de tweede helft stonden er 7 jeugdspelers op het veld bij Anderlecht, want Kana kwam Trebel vervangen. En de jonge garde nam het initiatief over. Een dramatische terugspeelbal van Elia - die nog bij Anderlecht testte - kwam bij Hoedt, die voorzette en na een schot van Silva duwde Delcroix de bal tegen de netten.

Anderlecht kreeg het daarna nog warm. Maar Van Crombrugge had zijn dagje. Anderlecht hield vol en knokte zich naar een belangrijke zege. Volgende week moeten ze dit kunnen afmaken, maar Young Boys bewees een gevaarlijke ploeg te zijn.