Volg Young Boys Bern-Anderlecht hier live vanaf 19u

Anderlecht gaat deze avond in Zwitserland op zoek naar een goeie uitgangspositie tegen Young Boys Bern. Geen makkelijke opgave, maar er zou wel eens meer vanaf kunnen hangen dan enkel prestige, geld en imago.

Anderlecht is immers in de running om Joshua Zirkzee definitief over te nemen van Bayern München. En dus zou het wel mooi zijn dat ze Europees spelen. Om hem te overtuigen, maar om straks ook genoeg wedstrijden te hebben om iedereen aan bod te laten komen. Fabio Silva is na zes wedstrijden al incontournable, maar ook Esposito en Stroeykens moeten straks genoeg minuten krijgen.

Esposito wordt vanavond trouwens naast Silva aan de aftrap verwacht. Voor de rest hoeft u niet al te veel veranderingen te verwachten. De achterste drie en de wingbacks liggen sowieso vast. Refaelov, Verschaeren en Trebel, dat werkte goed en dus zullen die ook wel blijven staan.

"We willen Anderlecht wel weer herlanceren in Europa. Toch wordt het een enorme uitdaging. Young Boys is de favoriet, met hun speciale spelsysteem met een ruit op het middenveld. Ze verloren nog geen match", aldus Felice Mazzu.