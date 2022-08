Een ware thriller: Anderlecht door na strafschoppenreeks tegen Young Boys Bern

Een thriller met goede afloop! Young Boys Bern wist al na 20 minuten te scoren. De rest van de partij werd een zenuwachtige bedoening met weinig kansen. Verlengingen en zelfs strafschoppen. Daarin toonden de jonge gasten van Anderlecht stalen zenuwen. Van Crombrugge deed de rest.

Anderlecht kon dan wel niet rekenen op de ervaring van Adrien Trebel, Lior Refaelov liep er wel bij. En de Israëli legde al zijn métier in de weegschaal. Dat resulteerde in een kalme eerste 20 minuten. Er leek geen vuiltje aan de lucht, tot Delcroix zich liet ringeloren door Elia Meschack. Ja, diezelfde die bij Anderlecht even meegetraind heeft. De aalvlugge Congolees ging voorbij de verdediger en ook Hoedt kwam te laat om zijn schot vanuit een scherpe hoek af te blokken: 0-1 en alles te herdoen.

© photonews

Anderlecht had voor de rest alles onder controle, maar kon te weinig zelf dreigen. Ze speculeerden op de tegenaanval en dat werkte niet echt. Verschaeren en Amuzu hun schoten waren serieuze afzwaaiers en konden amper als kans bestempeld worden. Felice Mazzu gooide de boel wel niet dicht, strafschoppen zijn een loterij... Esposito warmde stevig op bij de rust en mocht er ook inkomen voor Arnstad.

© photonews

Anderlecht toonde veel meer aanvalsdrang en kwam ook geregeld in de zestien. Het moet tussendoor wel even gezegd worden: Anderlecht had de Oekraïnse ref niet aan zijn kant. Het leek erop dat Camara al gerust had mogen gaan douchen en er was ook die penaltyfase op Hoedt. 't Werd een echte veldslag. Strijden en knokken, hopend dat er eens een bal zou goed vallen in de zestien.

Verlengingen

Meschack bleef intussen een constante dreiging voor Amuzu en Delcroix. Even niet opletten en hij was weg. En Anderlecht bleef worstelen om kansen af te dwingen. Net voor de verlengingen had Mazzu drie nieuwe spitsen op het veld gegooid, want Raman en Stroeykens kwamen er ook nog op. Esposito scoorde net voor het einde van de reguliere speeltijd, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel.

De zenuwen gierden door het Lotto Park. De fans zetten er zich vol achter voor de verlengingen. Ook in die verlengingen bleven de grote kansen uit, al had Anderlecht wel het betere van het spel. Geen wedstrijd voor hartlijders. Die ene goeie bal in de zestien wou er maar niet komen. Raman trof na een goeie counter wel de paal. Iedereen weer op de banken.

Het werden strafschoppen en daarin toonde Van Crombrugge zich weer belangrijk zoals altijd. De doelman pakte er twee, één werd gemist. Hoedt, Sadiki, Esposito en de missende Zwitsers deden de rest! Anderlecht is door, maar wat een thriller!