LIVE Anderlecht-YBB: Alles te herdoen

Anderlecht begint met een krappe voorsprong van 1-0 uit de heenmatch vanavond in het Lotto Park. Bij Young Boys hebben ze de hoop dus zeker nog niet opgegeven.

Anderlecht gaat zich vanavond niet ingraven, liet Felice Mazzu al weten. Waarschijnlijk start Refaelov naast Silva in de spits, zoals in de heenmatch het idee al was. Op het middenveld worden opnieuw drie jongelingen verwacht: Kana, Verschaeren en Arnstad. De jonge Noor blijft zich verder ontwikkelen en Mazzu is fan van hem.

Achteraan hoeven er uiteraard geen verrassingen verwacht te worden. Daarnaast is het afwachten wat de hooligans van Young Boys gaan doen. Daar is de politie toch serieus mee bezig. Gisteren vielen ze het Brusselse café Falstaff aan. Dat is gelegen aan de Beurs.

