Eerste verlies van het seizoen betekent meteen Europese uitschakeling voor Antwerp

Antwerp is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Ondanks de goede uitgangspositie ging Antwerp met 1-3 onderuit tegen Istanbul Basaksehir in het eigen stadion.

Twee minuten extase, meer werd er de Antwerp-supporters in een bomvol Bosuilstadion niet gegund. Na het gelijkspel in Turkije was het geloof groot bij Antwerp om de kwalificatie in het eigen stadion veilig te stellen.

Vroege achterstand

Marc Van Bommel koos voor een knokkend middenveld met Yusuf-Verstraete-Nainggolen en met Ekkelenkamp op de flank stond er nog een verdoken centrale middenvelder op het veld.

© photonews

© photonews

Maar het tactische plannetje van de Nederlandse coach werd al snel achterhaald toen Özcan na 8 minuten het openingsdoelpunt scoorde. De Turkse middenvelder infiltreerde op een lage voorzet van Okaka, kreeg alle ruimte om de bal te controleren en besloot in het dak van het doel.

Geloof blijft

Hoewel Antwerp in de eerste helft kansen zat had, lukte het Ekkelenkamp (x2), Miyoshi én Frey niet om de gelijkmaker tegen de touwen te werken. Ook bij de rust was het geloof nog groot, de kansen waren er immers.

Een kwartier in de tweede helft werd die hoop nog groter toen Antwerp een penalty kreeg. Ekkelenkamp en doelman Babacan kwamen in contact met elkaar en de Oostenrijkse scheidsrechter wees naar de stip. Frey faalde niet en zette het Bosuilstadion in vuur en vlam.

© photonews

Koude douche

Lang duurde dat echter niet. Twee minuten later klom Okaka het hoogste op een voorzet van Chouiar en de Italiaanse spits met een Anderlecht-verleden knikte onhoudbaar voorbij Butez.

Van Bommel greep in met de inbreng van Janssen en Valencia maar Antwerp had het in de tweede helft een pak moeilijker om kansen bij elkaar te voetballen.

© photonews

Koud bad

We maakten ons klaar voor een razendspannend slot maar na de ijskoude douche na de snelle 1-2 volgde een ijskoud bad voor de Antwerp-supporters. Een vrije trap werd door Aleksic perfect voorbij Butez gekopt in de 82e minuut en zo gingen de boeken toe.

© photonews

De eerste nederlaag voor Antwerp van het seizoen betekent dus ook meteen de Europese uitschakeling. Een scenario waar Gheysens en Overmars geen rekening mee hebben gehouden.