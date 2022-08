Volg Live: Kwalificeert Antwerp zich voor groepsfase in sfeervolle Bosuil?

Het is D-Day voor de Belgische ploegen in Europa. De laatste kans om kwalificatie voor de groepsfase van de Europese competities af te dwingen.

Vorige week trok Antwerp naar Istanbul en speelden ze 1-1 gelijk tegen Istanbul Basaksehir. Geen slecht resultaat voor de troepen van Mark Van Bommel die zo nog altijd ongeslagen bleven dit seizoen. Vanavond moet de klus afgemaakt worden in het eigen stadion.

Antwerp kreeg net als Antwerp en Anderlecht een weekendje rust van de Belgische voetbalbond om zich helemaal voor te bereiden op de Europese confrontatie. Dat geluk had Istanbul niet, de Turken ontvingen Kayserispor en wonnen met 2-0. Eén van die doelpunten werd gemaakt door Nacer Chadli.

Ook Mesut Özil is met Basaksehir mee afgereisd naar Antwerp maar het is nog maar de vraag of de Duitse spelmaker minuten zal maken. In de heenwedstrijd deed hij dat alvast niet en afgelopen weekend mocht hij amper 10 minuten invallen.

Wie bij Antwerp mogelijk zijn rentree maakt is Anthony Valencia. De jonge winger moest vorige week nog verstek laten gaan met een lichte spierblessure maar zou ondertussen weer fit zijn.

Aan het thuispubliek zal het straks alleszins niet liggen. De Bosuil is helemaal uitverkocht op donderdagavond, klaar om hun ploeg naar de overwinning te schreeuwen.