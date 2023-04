Dramatische Belgische avond beklonken: Buffalo's zijn maatje te klein en gaan na rust helemaal onderuit in Londen

KAA Gent reisde met een 1-1 gelijkspel af naar Londen voor de terugwedstrijd tegen West Ham United. Het ging er op zoek naar een ultieme stunt en de halve finales van de Conference League.

Een halve finale tegen AZ of Anderlecht stond op het spel, halfweg de eerste helft werd het duidelijk dat het tegen de Nederlanders zou gaan zijn.

Op dat moment had KAA Gent de match in Londen helemaal in handen. Het had het meeste balbezit en zelfs een paar kansjes.

Halfuur hoop

Gift Orban miste de grootste mogelijkheid, na een klein halfuur maakte Hugo Cuypers alsnog de 0-1 nadat hij op de juiste plek stond bij een gekraakt schot van Samoise.

Net als in de heenwedstrijd viel er echter een tegendoelpunt uit de lucht, deze keer na een vrije trap waarbij Antonio hard binnenkopte.

Alles te herdoen dus bij de rust. Na de koffie toonde West Ham United dan eindelijk toch hun kwaliteit en dat leverde ook op.

Helemaal zoekgespeeld

De Buffalo's moesten wijken en konden eigenlijk nooit meer een vuist maken tegen het overschot aan voetballend vermogen.

Roef moest meermaals redden, maar na handspel van Okumu kon Paqueta vanop de stip de 2-1 maken. Een omschakeling later was het al 3-1 via Rice.

Daarna moest de kelk tot de bodem geledigd worden, want ook Antonio rondde nog erg knap een counter af: 4-1. West Ham kreeg nog meerdere kansen en zag nog een dolepunt afgekeurd, de kwalificatie kwam nooit in het gedrang. Gent gaat er zo na een lange campagne Europees uit en moet nu focussen op Oostende zondag.