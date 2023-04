Gent op voorsprong

De apotheose van de Conference League staat nu wel écht voor de deur. Op donderdagavond kunnen liefst twee Belgische teams zich plaatsen voor de halve finales.

RSC Anderlecht heeft een ogenschijnlijk makkelijkere taak op bezoek bij AZ Alkmaar, voor KAA Gent wordt het in Londen wat lastiger.

De Buffalo's trekken met een 1-1 gelijkspel naar Engeland voor het duel met West Ham United. Niet makkelijk, ook al staan The Hammer amper vijftiende in de Premier League. "Maar ze speelden gelijk tegen Arsenal, waardoor de druk op de ketel nu misschien iets minder is."

Het wordt sowieso een heksenketel in Londen: "Ik gebruik altijd de fans en het volk - ook al is het op verplaatsing - als adrenaline. Het is een droom om voor zoveel mensen te kunnen spelen", aldus Vanhaezebrouck bij Sporza vooraf.

Al heeft alles natuurlijk ook een kanttekening: door de vele supporters wordt communicatie nog belangrijker. "We zijn al niet de sterkste communicerende groep, dus dat is een challenge. Het zal veel luider en duidelijker moeten en ook met meer focus dan in de heenmatch. Dat zijn de twee redenen waarom ik denk dat het moeilijk kan worden."

De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Buffalo's in 90 minuten kan al meer dan vijf keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!