Volg Antwerp-Drita vanavond live vanaf 19u00

Vrijdag trappen Standard en KAA Gent de competitie op gang, maar ook een dag eerder staat er al een wedstrijd met inzet op het programma. Antwerp ontvangt het Kosovaarse Drita in de tweede voorronde van de Conference League.

Drita schakelde in de vorige voorronde het Finse Inter Turku uit. Een nederlaag uit de heenmatch werd in Kosovo omgebogen. Vorig seizoen stond de latere finalist Feyenoord nog op de rand van de uitschakeling tegen Drita. Toch maar oppassen dus, Antwerp.

Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen kan Mark van Bommel meteen beroep doen op Toby Alderweireld. De Rode Duivel staat opvallend scherp en is meteen klaar voor de strijd, al dan niet vanaf minuut één. Van Bommel was tijdens zijn persconferentie overigens erg duidelijk: voor jongens als Dessoleil, De Sart, Seck en Dwomoh is er geen plaats meer in de selectie. Zij mogen in afwachting van een transfer trainen met de B-kern.

Van Bommel selecteerde deze 21 namen: Butez, De Wolf, Vines, Alderweireld, Pacho, Almeida, Bataille, De Laet, Nainggolan, Scott, Yusuf, Balikwisha, Gerkens, Miyoshi, Verstraete, Benson, Valencia, Haroun, Janssen, Emegha, Frey.