Inpakken en wegwezen: uitgerekend Krasniqi zet Antwerp op weg naar kwalificatie in Kosovo (0-2)

Neen, overtuigend was het ook in de terugwedstrijd tegen Drita niet wat Antwerp liet zien. Maar: de kwalificatie voor de volgende voorronde van de Conference League is een feit. Het was nota bene Laurit Krasniqi die het pad effende voor Antwerp, diep in blessuretijd werd het nog 0-2 via Balikwisha.

Antwerp-CEO Sven Jaecques zette in de aanloop naar de terugwedstrijd tegen Drita de puntjes op de i: enkel kwalificatie volstond voor de Great Old. Voorzitter Paul Gheysens reisde in hoogsteigen persoon in laatste instantie met een privéjet af naar Kosovo om zijn troepen aan het werk te zien.

Gheysens zag hoe Nainggolan en Benson de Kosovaarse doelman al vroeg in de wedstrijd aan het werk zetten. Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier counterde Drita vlijmscherp, gelukkig redde Butez de Antwerpse meubelen oog in oog met Simonovski. Stel je voor...

Hoewel Mark van Bommel vurig hoopte op een iets aanvallender ingesteld Drita, was het spelbeeld identiek aan de heenwedstrijd. Drita plooide massaal terug en speculeerde op de tegenstoot. De Great Old zette daar veel balbezit tegenover, maar daar bleef het bij. Iets voorbij het halfuur dreigde Janssen -die de voorkeur kreeg op Frey- het met een schuchter kopballetje dan toch eens een keer. Geen goals in een flauwe en matige eerste helft.

Op weg naar nog eens 45 zenuwslopende minuten? Daar leek het alle schijn van te hebben. Tot Benson na goed vijf minuten dan toch eens de vrijheid kreeg om voor te zetten. Uitgerekend Laurit Krasniqi, de Kosovaarse Belg van Antwerp, devieerde de verlossende 0-1 met het hoofd tegen de touwen. Een jongensboek voor de 21-jarige linksachter, die vorig seizoen nog bij de beloften zijn wedstrijden speelde.

Drita leek even van de kaart en moest naar adem happen. Benson kapte zijn bewaker schitterend uit, maar vergat de geruststellende 0-2 voorbij de doelman te leggen. Drita slaagde er niet in een slotoffensief op poten te zetten. Antwerp kon de partij eenvoudig en volwassen uitspelen. Diep in blessuretijd lepelde Balikwisha de 0-2 knap over de ver uitgekomen doelman!

Opdracht volbracht voor de Great Old, weliswaar zonder glans. Antwerp mag zich in de volgende voorronde van de Conference League meten met het Noorse Lillestrom. Zij wonnen overtuigend van het Finse SJK. Nu wordt het voor de troepen van Van Bommel zaak om te recupereren voor de competitiematch van zondag, in eigen huis tegen Zulte Waregem.