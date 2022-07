"Wij moeten, willen én zullen doorgaan": Antwerp staat eind juli al voor eerste match van de waarheid

Daar sta je dan, met een 0-0 naar de terugwedstrijd in Kosovo. Antwerp vond vorige week op de Bosuil geen gaten in de (drie)dubbele afweergordel van FC Drita. De klus -kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League- moet dus vanavond geklaard worden.

CEO Sven Jaecques was duidelijk in aanloop naar de terugmatch: "Wij willen, moeten en zullen doorgaan." Een eventuele uitschakeling zou enorme sportieve en financiële gevolgen hebben, maar zo ver is het nog lang niet. Het staat buiten kijf dat dit Antwerp over veel meer kwaliteiten beschikt dan de plichtsbewuste Kosovaren, die vorige week in balverlies een ijzersterke partij speelden.

Björn Engels, Faris Haroun en Viktor Fischer liggen nog steeds in de lappenmand en reisden niet mee af naar Kosovo.

De wedstrijd van vanavond is helaas niet te bekijken in ons land. Bovendien kwam Antwerp niet tot een akkoord met een Kosovaars marketingbureau, waardoor er ook geen livestream wordt aangeboden door de club. Voetbalkrant.com zal u vanavond van de nodige updates voorzien. Aftrap om 20u00.

