Volg Steaua-Anderlecht hier live vanaf 21u

Anderlecht gaat in Boekarest op zoek naar eerherstel na de slechte resultaten van de voorbije weken. Makkelijk zal dat niet worden, want de Roemenen spelen ook redelijk potig voetbal.

En daar heeft Anderlecht het de voorbije weken heel moeilijk mee. Ze verliezen hun duels en worden zo overspeeld. Gaat Felice Mazzu flexibel omspringen met zijn spelers en zijn systeem veranderen? Hij liet toch uitschijnen dat hij met het idee speelde.

De vraag is of Jan Vertonghen helemaal fit is na zijn kuitblessure, want met hem gaan ze geen risico's nemen. Op het middenveld zal Marco Kana hoogstwaarschijnlijk Diawara vervangen en Refaelov krijgt een plaats naast Silva.