Antwerp kent ook in return geen problemen met Lillestrom en plaatst zich met eenvoudige overwinning voor laatste kwalificatieronde Conference League

Antwerp is goed op weg om voor het tweede jaar op rij een Europese campagne te spelen tot in de groepsfase. Na het Kosovaarse Drita ging nu het Noorse Lillestrom voor de bijl.

Antwerp kon Lillestrom met een gerust hart ontvangen in het Bosuilstadion. Met de 1-3 overwinning in Noorwegen in de rugzak, zouden er bijna mirakels moeten gebeuren voor Lillestrom om zich nog te plaatsen.

Toch begonnen de Noren met het eerste gevaar aan de partij. Na slecht uitvoetballen moet Alderweireld attent reageren met een sliding om Lillestrom een schot te beletten. Daarna was het sein gegeven voor Antwerp om de wedstrijd onder controle te nemen.

© photonews

Eerst miste Gerkens nog op aangeven van een dribbelende Toby Alderweireld maar even later was het toch raak. Anthony Valencia bedankte voor zijn eerste basisplaats door vanuit een schuine hoek op aangeven van Nainggolan de 1-0 in doel te leggen.

© photonews

Mocht Lillestrom nog hoop gekoesterd hebben, was die nu letterlijk en figuurlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Antwerp greep de totale controle over de wedstrijd maar vergat de wedstrijd helemaal af te maken voor de rust. De Laet, Valencia en Gerkens hadden allemaal een goede kans om de voorsprong te verdubbelen maar misten het kader.

© photonews

In de tweede helft was de spanning er duidelijk wat uit. Lillestrom kon niet beter en Antwerp had het met de hitte en opeenvolging van wedstrijden wel gezien leek het. Op het uur bracht Van Bommel drie verse krachten erin om de wedstrijd een nieuw elan te geven.

Janssen deed dat door al snel een gele kaart te pakken maar ook door aan de basis te liggen bij het tweede doelpunt. Zijn schot raakte nog een Noors been maar Birger Verstraete kon van dichtbij het afgeweken schot in doel koppen.

Alsof het nog niet warm genoeg was, deden de supporters er nog een aantal graden bij in het Bosuilstadion door de kwalificatie te vieren in het slot van de wedstrijd

Antwerp staat nog maar één ronde verwijderd van de groepsfase in de Conference League. Met Istanbul Basaksehir treffen ze een niet te onderschatten Turkse tegenstander.