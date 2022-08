Volg Live: Geeft Antwerp voorsprong nog uit handen?

6 officiële wedstrijden gespeeld dit seizoen: 5 zeges, 1 gelijkspel. De balans oogt tot dusver mooi voor Antwerp. Vanavond moet de Great Old de prima uitgangspositie tegen Lilleström verzilveren in de voorronde van de Conference League.

Vorige week ging Antwerp met 1-3 winnen in Noorwegen, dankzij doelpunten van Almeida en Nainggolan (2). Vanavond moet de Great Old de klus in eigen huis afmaken tegen het nummer twee uit Noorwegen.

Coach Mark van Bommel selecteerde deze 24 namen: Butez, De Wolf, De Valckeneer, De Laet, Van Den Bosch, Pacho, Almeida, Alderweireld, Krasniqi, Vines, Bataille, Nainggolan, Yusuf, Haroun, Gerkens, Verstraete, Fischer, Vermeeren, Scott, Balikwisha, Frey, Janssen, Miyoshi, Valencia. Jongens als Haroun, Scott en Bataille deden woensdagavond wedstrijdritme op in een oefenwedstrijd van de Young Reds tegen Cappellen. Zij komen donderdag dan ook (naar alle waarschijnlijkheid) niet in actie. Wellicht geeft Van Bommel vanavond enkele basispionnen rust, waardoor jongens als Verstraete en Fischer ritme kunnen opdoen.

Matchday -1 I Laatste training voor onze terugwedstrijd tegen @LillestromSK! 💪🔴⚪ pic.twitter.com/kQLdQKabw7 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 10, 2022

De wedstrijd gaat van start om 19u30 en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

