Beukt Gent poorten naar Europese lente open tegen Zweedse tegenstander? "Heb ze wakkergeschud"

Voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent worden het belangrijke weken. Het dubbele duel met het Zweedse Djurgardens IF kan belangrijk zijn voor Europese overwintering.

In eigen huis hebben de Buffalo's eigenlijk niet echt een keuze. Winnen tegen Djurgarden is nodig richting volgende ronde.

En dus staat er wel wat druk op de ketel voor Hein Vanhaezebrouck en co: "Ik heb mijn spelers wakkergeschud na de match tegen Cercle Brugge."

"We zijn defensief te veel in de fout gegaan. Dat moet beter tegen Djurgardens, een ploeg met een sterke kern in de breedte."

Julien De Sart zit voor het eerst opnieuw in de selectie. Zondag zat hij nog in de perstribune bij de scouts voor de match tegen Cercle.

