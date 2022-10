Gent op achterstand bij de rust!

45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Het mag wat meer zijn. Krijgen we nog iets voor rust?



41

De Zweden hebben alles onder controle plots. We kabbelen richting rust.



38



Doelpunt van Hampus Finndell





37

De corner van Eriksson wordt door Danielson keihard tegen de touwen gekopt. Bij Gent stonden ze erbij en keken ze ernaar.



36

Asoro trekt zich eens op gang, maar in het blok en zo weg kans.



32

"Alle Zweden zijn homo's" is het nieuwe hitje hier in de Ghelamco. Dat zal dan wel een boete zijn van de UEFA vermoeden we?



29

En opnieuw zijn de bezoekers daar. Edvarsen schuift een lage voorzet net naast.



26

Gent blijft ondertussen wel "baas" op punten. Tot kansen komt het nu wel al even niet echt meer.



22

Bij de bezoekers is er plots Eriksson, die met een heerlijke krul Nardi aan de grond genageld laat staan. Net geen wereldgoal, net naast de kruising.



19

Hij had op de stip gekund zien we in de herhaling. Maar of een VAR zou tussengekomen zijn? Dat is weer een andere vraag.



17

Hong tegen de grond in de zestien, maar geen strafschop. Geen VAR ook in de Conference League.



17

Stevige knal van Odjidja, maar Widell redt opnieuw.



15

Kwartier ver, Gent heeft toch al een paar keer de trekker over weten te halen. Nog geen doelpunten.



12

Hanche-Olsen werkt na veel pogingen de volgende corner af, maar er was al even gefloten voor buitenspel.



10

Ook Torunarigha haalt de voorhamer eens boven, maar via de doelman opnieuw in corner.



8

Aan de ene kant is er een schot vanuit de tweede lijn waar Nardi moet op redden, aan de overkant is er een poging van Cuypers die in corner wordt gewerkt. Aangenaam begin.



5

Meteen een schot uit de tweede lijn en toch de nodige moeite voor Widell Zetterström. Hij pakt in twee tijden.



1

De bal rolt in de Ghelamco Arena. De thuisfans doen hun best, maar de bezoekers maken voorlopig toch ook indruk.



1

KAA Gent - Djurgårdens IF: 0-0





20:57

De Zweden maken er alvast een leuk sfeertje van. Dit is genieten.