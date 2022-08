Nainggolan trapt Antwerp nu al (bijna) naar volgende ronde in Conference League

Antwerp wil naar de poulefase van de Conference League en dan moet na Drita om te beginnen ook Lillestrom voor de bijl. De heenwedstrijd in Noorwegen leverde alvast een goede uitgangspositie op.

Antwerp deed het zonder Toby Alderweireld, die uit voorzorg in België bleef om dit weekend opnieuw te kunnen spelen. Ook zonder hem wilde het team opnieuw de nul proberen te houden, zoals het al vier keer op rij deed.

Een goede uitgangspositie verzilveren was het doel en na vijf minuten zat stamnummer 1 alvast op rozen. Een corner kwam bij Almeida en die kopte aan de eerste paal meteen overhoeks de 0-1 binnen, waarna we een teleurstellende eerste helft te zien kregen.

Antwerp drong niet echt aan, LSK kon eigenlijk nooit echt een vuist maken. Gaandeweg begonnen de Noren wel wat in zichzelf te geloven en vlak voor rust was het plots dan toch 1-1 via Knudsen. Een domper voor The Great Old.

Schokmomentje

Een schokmomentje was het toch wel, ook al was het klasseverschil op zich groot. En ook een eerste tegendoelpunt dit seizoen na vier clean sheets, ingeleid door balverlies van Antwerp zelf.

Niet dat ze er lang om moesten malen, want na de pauze was de eerste kans meteen weer raak. Een mooie overloper en Nainggolan die meteen Antwerp opnieuw op voorsprong wist te brengen. Daarna was er opnieuw controle en toch wat opletten.

Nainggolan kon uiteindelijk met een heel stevig schot van net buiten de zestien nog de 1-3 maken, waardoor de terugwedstrijd enigszins overbodig lijkt te zijn geworden. De uitgangspositie is in ieder geval heel erg goed.