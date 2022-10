LIVE Anderlecht-FCSB: Beter voetbal, nog geen kansen

De vuurdoop voor nieuwe trainer Robin Veldman is alvast eentje die hij zou moeten aankunnen. De Roemenen hebben geen hoop meer op de volgende ronde en gaan waarschijnlijk weer met een B-team spelen.

De druk is er wel, maar daar houdt Veldman geen rekening mee. "Ik heb veel berichtjes gekregen van de Anderlecht-supporters en ze zullen achter mij en de ploeg staan, verzekerden ze me", vertelde Veldman gisteren. Dat is ook zo, want Veldman predikt een speelstijl die meer bij de stijl van het huis zou moeten passen.

In ieder geval kan hij niet rekenen op Hannes Delcroix en Zeno Debast. Beide verdedigers zijn uit voorzorg uit de selectie gelaten. Wel erbij: Theo Leoni, die voor het eerst eens op minuten mag hopen. Anderlecht moet winnen om in Silkeborg volgende week een kans te maken op de tweede plaats.

