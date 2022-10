Blessurelijstje Gent neemt toe, Vanhaezebrouck en Kums met duidelijk doel naar Dublin: "Onze missie"

AA Gent verloor in Europa twee keer tegen Djurgardens en dus zijn er geen excuses meer voor de laatste twee speeldagen.

AA Gent heeft vier punten, Molde heeft er zeven. Als de Buffalo's alles in eigen handen willen houden, moeten ze dus al zeker winnen in Ierland tegen de Shamrock Rovers.

"Doorstoten is de missie", was Sven Kums duidelijk. "Ik wil niet derde eindigen in de groep", had ook Hein Vanhaezebrouck een duidelijk doel.

Aan het lijstje met alle geblesseerden is stilaan geen einde meer te vinden ondertussen. Ook Torunarigha is out, Lagae is zo toegevoegd aan de selectie.

