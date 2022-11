LIVE: Gent - Molde, de opstellingen

Voor AA Gent (en Anderlecht) is het op donderdagavond van moeten. Winst tegen Molde is nodig om de volgende ronde te halen.

"Dat er geen drive is? Dat klopt niet", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Molde.

Tegen de leiders uit Noorwegen is het alles of niets. Enkel een overwinning brengt de Buffalo's naar de tweede plek in de groep.

"We willen het doen voor Tarik Tissoudali. De volgende ronde halen zou betekenen dat hij misschien nog Europees kan spelen voor ons."

In de kern komen er toch ook weer een aantal nieuwe namen voor. Van Daele is erbij en De Sart is terug na blessure.

