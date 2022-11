Volg Silkeborg-Anderlecht hier vanaf 21u

Anderlecht heeft het zichzelf aangedaan door twee keer gelijk te spelen tegen FCSB. Ze moeten vanavond vol aan de bak tegen Silkeborg, dat wel twee keer overtuigend met 5-0 wist te winnen van datzelfde FCSB.

Anderlecht wil zijn blazoen wat opsmukken en dat kan het doen door Europees te overwinteren/overleven. Want overleven mogen we het noemen na de eerdere prestaties. Robin Veldman kan over zowat iedereen beschikken, maar zal waarschijnlijk weinig veranderen aan zijn opstelling van tegen Eupen.

Al is er de voorbije dagen wel stevig gesproken over de organisatie bij stilstaande fases. Dat is een sterk punt van de Denen en een zwaktepunt van Anderlecht. Hoedt, Vertonghen, Debast, Murillo en ook Van Crombrugge moeten beter communiceren.

Intussen is er ook met Fabio Silva gesproken. Die zijn lichaamstaal laat steeds blijken dat hij ontgoocheld is als hij niet scoort of niet genoeg passes krijgt op het moment dat hij ze wil.

