LIVE: Gent met de treffer die hoop geeft, Maccabi met tien!

Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent moeten het woensdag om 18 uur stellen zonder de supporters. De wedstrijd wordt zo volgens Vanhaezebrouck opnieuw een "uitwedstrijd". De match tussen KAA Gent en Maccabi Haifa wordt zo sowieso een speciale.

De Europese campagne van KAA Gent was nog niet meteen een leuke campagne, als je kijkt naar alle vorige tegenstanders. En voor het duel tegen Maccabi Haifa zal het stadion dus hermetisch afgesloten zijn, dat is overal aan te zien.

De voorbije uren en dagen werden al heel wat veiligheidsvoorschriften in acht genomen, ondertussen is de KAA Gent Arena al helemaal afgezet. De komende dagen is er ook een Europese top in het stadion, dus een en ander zal ook nog niet meteen voorbij zijn.

"Ik betreur dat er sommige groepen zijn die het voetbal willen aangrijpen om heisa te maken of dreigingen te uiten. Die groepen, enkelingen eigenlijk, denken dat ze alles in de maatschappij kunnen platleggen", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie vooraf.

En dat lukt dus blijkbaar nog. Het is dus aan de Buffalo's om zich te plaatsen voor de volgende ronde door een 1-0 op te halen, om zo in de volgende ronde nog eens een échte Europese clash te kunnen aanbieden aan de eigen fans.