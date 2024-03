LIVE: Deila zet Mignolet en Thiago meteen weer in de basis tegen Molde

Na de zure 2-1 nederlaag in Noorwegen moet Club Brugge vol aan de bak tegen Molde. Trekt Club het recht of stort het zichzelf in crisis?

De overwinning van Club Brugge tegen OH Leuven van afgelopen zondag was slechts een kleine opsteker. Blauw-zwart verzekerde zich dan wel van de Champions' Play-offs, goed voetbal was er niet echt te zien.

De druk voor de terugwedstrijd tegen Molde was toen al voelbaar. Met een kern die 100 miljoen euro meer waard is dan die van Molde, is Club Brugge gewoon verplicht om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Mignolet, Nusa en Thiago terug

In tegenstelling tot de heenwedstrijd tegen Molde en de wedstrijd van zondag tegen OH Leuven ziet de kern van Club er al helemaal anders uit. Zinckernagel viel uit, maar Ronny Deila recupereert wel heel wat spelers tegen Molde.

Zo zitten Simon Mignolet, Antonio Nusa en Igor Thiago opnieuw in de selectie. Of zij zullen starten is echter niet duidelijk. Wellicht komt Mignolet wel aan de aftrap, maar Thiago en Nusa beginnen nog op de bank.

Drie spelers moeten wel uitkijken voor een gele kaart. Thiago, Mechele en Jutgla zijn er bij een kwalificatie voor de heenwedstrijd van de kwartfinale niet bij als ze tegen een geel karton aanlopen.