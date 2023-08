LIVE: Yaremchuk pikt zijn goaltje mee

Club Brugge ontvangt in de derde voorronde van de Conference League het IJslandse KA Akureyri. En dat zou absoluut geen probleem mogen worden.

KAA Gent kende woensdag geen enkel probleem met het Poolse PogoŇĄ Szczecin en blikte hen met 5-0 in. Voor Club Brugge zou het bijna een doel op zich moeten zijn om het IJslandse KA Akureyri met een gelijkaardige of zelfs zwaardere nederlaag naar huis te sturen.

De IJslanders hebben een kern van amper 2 miljoen euro en staan op dit moment achtste op twaalf ploegen in de IJslandse competitie. Na 17 wedstrijden incasseerde KA Akureyri al 34 tegengoals, gemiddeld twee per wedstrijd dus.

Club Brugge speelt voor de tweede keer in zijn geschiedenis tegen een IJslandse club. In het seizoen 2001/2002 speelde het in de kwalificaties voor de UEFA Cup tegen ÍA Akranes en won de heenwedstrijd met 4-0, in IJsland ging Club met 1-6 winnen.