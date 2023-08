LIVE: Snelle voorsprong Gent!

Hein Vanhaezebrouck wil met KAA Gent nu ook voorbij het Poolse Pogon raken. Makkelijk wordt dat mogelijk niet. Maar bij Gent geloven ze er wel in.

KAA Gent deed het onder Hein Vanhaezebrouck zeker niet slecht de voorbije weken. 6 op 6 in de competitie en makkelijk door tegen Zilina.

Opdracht volbracht dus. Eentje die ze nu ook de komende weken in de volgende twee voorrondes van de Conference League moeten herhalen. Te beginnen bij het Poolse Pogon.

Pogon is Zilina niet. 40 Slovaken toen, 1.000 Polen vanavond in een uitverkocht bezoekersvak. We hebben jullie steun nodig straks, Buffalo's! đź‘Š #kaagent #gntpog pic.twitter.com/OkStGAfzBY — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) August 9, 2023

Die brengen alvast heel wat meer volk op de been dan Zilina. Er wordt een vol uitvak verwacht: 1000 supporters.

Aan de Gentse Buffalo's om daar vocaal iets tegenin te gaan brengen. En dan is het verder opnieuw rekenen op de spitsen.

Gift Orban?

Ook op Gift Orban? De voorbije weken moest die - meer dan hem lief is - op de bank beginnen. "Alles heeft een reden. Ik begrijp dat het voor journalisten lastig is om alles te kunnen inschatten, vermits jullie weinig zien van de trainingen", klonk het gisteren op de persconferentie.

"Zijn tijd komt wel. in het wereldvoetbal is er elk weekend wel eens een ervaren naam die op de bank zit. Ik heb internationals de dug-out zien kapot slaan uit frustratie. Er is geen probleem tussen ons."