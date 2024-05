Zet Club Brugge een belangrijke stap richting Europese finale tegen Fiorentina?

Club Brugge probeert in en tegen Fiorentina een stap te zetten naar de finale van de Conference League. Alle sterren staan goed voor blauw-zwart.

Met 16 op 18 in de Champions' Play-offs, een halve finale in de Conference League, zeven overwinningen op rij, geen geblesseerden of geschorsten. Er is geen vuiltje aan de lucht bij Club Brugge.

Mignolet en Skov Olsen zijn opnieuw inzetbaar, maar de vraag is of ze al meteen in de basis zullen staan. Hun vervangers Jackers en Skoras doen het de voorbije weken goed, Hayen zit zo in een luxepositie.

Wie is gevaarlijk bij Fiorentina?

Fiorentina is de nummer acht uit Italië en is een ploeg die de bal wil. Ze ondernemen de meeste pogingen op doel, maar scoren weinig. Het is dus een goede ploeg, maar zonder echt goede afwerkers.

In de kwartfinale kon Fiorentina tegen Plzen twee keer niet scoren in de reguliere speeltijd. Toch moeten de Argentijn Nicolas Gonzalez en ex-Barca-middenvelder Arthur zijn spelers in de gaten gehouden worden.

Toch zou Club Brugge niet in de problemen mogen komen op de counter, want snelheid is niet het sterkste wapen van Fiorentina. Een goed resultaat in Fiorentina moet Club Brugge straks al op weg zetten naar de finale.