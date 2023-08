LIVE: Vandevoordt houdt Genk recht na reuzenkans!

Vooraf

KRC Genk zal het vanavond opnemen tegen Adana Demirspor in de voorrondes van de Conference League. Voor de Turkse ploeg is het de eerste Europese wedstrijd ooit. 1200 supporters zullen hun ploeg aanmoedigen in het uitvak. Voor Genk is de Conference League het laatste vangnet na eerdere uitschakelingen in voorrondes van de Champions League en Europa League.