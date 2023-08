LIVE: Gent heeft schaapjes op het droge

86

Neen, er gaat niets meer gebeuren. Gent heeft het onder controle, Tissoudali nog eens tegen de paal!



83

Fadiga heeft even wat verzorging nodig. Hij lijkt verder te kunnen.



81

Jordan Torunarigha

Nurio Fortuna





79



Doelpunt van Tarik Tissoudali





79

Gandelman meteen met een assist tot bij Tissoudali. Die tikt over Belec de 0-2 in doel!



78

Gent monopoliseert de bal. De match lijkt afgelopen.



77

Sven Kums

Omri Gandelman





77

Hyun-Seok Hong

Andrew Hjulsager





75

Afgeweken schotje van Efrem. Corner voor de thuisploeg.



72

Kandouss heeft even verzorging nodig, maar hij kan verder.



69

Fadiga met een leuke dribbel, het schot komt er niet echt uit.



65

Tissoudali in het straatje gestuurd door Cuypers. De aanvaller wordt afgeblokt.



63

Gift Emmanuel Orban

Tarik Tissoudali





63

Matisse Samoise

Noah Fadiga

Ook de goalgetter gaat eraf!



61

Uur ver. Gent staat op wisselen, er staan twee nieuwe namen klaar.



58

Sa Pinto gaat nog eens wisselen. Kan dat nieuwe zoden aan de dijk brengen?



57

Marquinhos

Giorgos Efrem





55

Weinig druk op de bal en dus kan Gent makkelijk controleren.



54

De VAR moest het even nakijken, maar definitief geen 0-2.



52

Boeken nu helemaal dicht! Gent met de 0-2! Neen, buitenspel van Gift Orban en het feest gaat niet door.



49

Nog geen kansen na de rust. Gent heeft alles onder controle.



46

Issam Chebake

Dieumerci Ndongala





46

De bal rolt opnieuw in Cyprus. Gent op rozen!



45+4

Plots Kvilitaia nog een keertje, maar hij kan er enkel zijn tip tegen zetten. Roef bij de pinken.



45+3

Ook de extra tijd is al half voorbij. Gent gaat met een voorsprong de rust in, het komt niet in de problemen voorlopig.



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



43

We mogen vermoeden dat door heel wat oponthoud en de VAR-situatie rond het doelpunt er wel een minuut of vier zal bijkomen in de eerste helft.



40

We kabbelen richting rust. Gent heeft alles onder controle!



36

Vrije trap Kums, maar Kandouss kopt over. Gent heeft het onder controle, dat wel!



34

Het is stil geworden in Nicosia. Gent zit op rozen, APOEL gaat nu nog meer moeten komen.



34

Gele kaart voor Gift Emmanuel Orban





32

Het duurt nu toch wel héél erg lang ... Uiteindelijk wordt het dan tóch een doelpunt voor Gent en Samoise!



30

Er moet even gewacht worden op de VAR. Buitenspel of niet van Archie Brown in de actie voor het doelpunt?



29



Doelpunt van Matisse Samoise





29

Gele kaart voor Issam Chebake





28

Samoise maakt er 0-1 van na een afvallende bal, maar geen doelpunt vanwege buitenspel.



25

Gele kaart voor Dalcio Gomes

De eerste prent van de dag is voor de Cyprioten. Ze gaan er wild en onstuimig in.



23

Roef andermaal goed in de voeten van een aanvaller, deze keer bij Jefte. Er was ook een vlag in de lucht.



20

Kostadinov lijkt dan toch niet verder te kunnen. Een snelle eerste wissel lijkt zich op te dringen.



18

Plots Gift Orban alleen op doelman Belec af. Het was buitenspel, maar hij mist onbegrijpelijk!



14

Gent steekt de neus aan het venster! De Sart met de trap vanop zo'n twintig meter, Belec kan wegboksen.



12

Roef wordt onder druk gezet en dat levert in het uitvoetballen toch wat problemen op.



9

Gevaarlijke terugspeelbal van Torunarigha, maar Roef lost het op. Gent kan er eens uitkomen.



6

Kvilitaia troeft Watanabe af, maar trapt dan in de haast over.



4

Kvilitaia was er bijna doorheen, maar Roef duikt goed in de voeten!



4

De thuisploeg neemt het balbezit in handen, maar tot kansen leidt dat (nog) niet.



1

Apoel Nicosia - KAA Gent: 0-0





1

De bal rolt in de Cypriotische hoofdstad.