Zwak Club Brugge gaat onderuit in Denemarken maar stoot wel door naar volgende voorronde Conference League

Door de 3-0 overwinning in het eigen Jan Breydelstadion was Club Brugge met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid reeds geplaatst voor de volgende voorronde. En gelukkig ook want Blauw-Zwart ging ten onder op bezoek in Denemarken.

Coach Ronny Deila besloot om onder meer Thiago en Nusa op de bank te zetten waardoor Skoras, Vermant en Vetlesen aan de aftrap stonden. Vooraleer zij zich konden tonen stond het echter al 1-0 voor de thuisploeg. Snelle achterstand Blauw-zwart (voor de gelegenheid in het rood) vergat Beijmo aan de tweede paal na een corner waardoor de Zweed van dichtbij de score kon openen. Een droomstart voor de thuisploeg, dat een vroeg doelpunt nodig had om nog uitzicht te hebben op het omkeren van de 3-0 uit de heenwedstrijd. © photonews Zich herpakken deed Club niet en de beste kansen bleven voor de thuisploeg. Mignolet behoedde zijn ploeg zelfs voor erger door een kopbal van Kristensen uit zijn doel te weren. Op slag van rust kon Vermant de eerste echte kans voor Club Brugge niet tussen de palen koppen. © photonews Weinig beterschap Deila greep in door bij de rust een dubbele vervanging door te voeren maar ook Nusa en Thiago kregen het niveau van de bezoekers niet omhoog gekrikt. Gelukkig voor hen kregen de Denen ook niet bepaald goede aanvallen op de mat gebracht. Buiten stilstaande fases was het voor beide doelmonden relatief rustig. Na het gelijkspel tegen KV Mechelen laat Club Brugge het opnieuw na om wat vertrouwen op te doen. De kwalificatie voor de derde voorronde is binnen maar Deila trekt niet zonder zorgen opnieuw naar België met zijn troepen. Vervolgens wacht het IJslandse KA Akureyri in de voorlaatste voorronde