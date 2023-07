Club Brugge zet Deense Aarhus makkelijk opzij en trekt met riante voorsprong naar Denemarken

Club Brugge heeft zijn eerste officiële match van het seizoen gewonnen. Tegen het Deense AGF werd het in de heenmatch van de tweede voorronde van de Conference League 3-0.

De heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League was voor Club Brugge de aftrap van het nieuwe seizoen. Met Thiago en De Cuyper slechts twee nieuwe namen in de ploeg.

Club nam de touwtjes stevig in handen in de openingsfase en na tien minuten was het al prijs. Skov Olsen baande zich in de zestien een weg tussen enkele Denen en de bal kwam bij Buchanan. De Canadees twijfelde niet en klopte de Deense doelman in de korte hoek. Club had nog enkele kansen, maar dook toch met 1-0 de rust in.

Meteen prijs in de tweede helft

Net als in de eerste helft begon Club goed aan de tweede helft. Achteraan kregen de Denen de bal niet weg en Rits kon net binnen de zestien afwerken: 2-0. Geen vijf minuten later, bijna de 3-0, maar Thiago knalde de bal op lat. Ook Buchanan testte op het uur nog eens de Deense doelman.

Club controleerde daarna de wedstrijd en Deila wisselde maar liefst vier keer in minuut 70. Niet veel later zorgden invallers Odoi en Vetlessen voor de 3-0. De Noor trapte een voorzet van Odoi keihard voorbij de kansloze Deense doelman. Thiago had nog de beste kans, maar het bleef bij 3-0.

Club kwam eigenlijk nooit in de problemen en trekt volgende week met een riante 3-0 uitgangspositie richting Aarhus. De kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League is eigenlijk nu al zo goed als binnen.