LIVE: Club snel op voorsprong!

Club Brugge begint zijn seizoen met de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League tegen het Deense AGF. Het is meteen van moeten voor Club.

Geen Champions League dit seizoen voor Club Brugge, wel de voorrondes van de Conference League. In zes wedstrijden moet Club dus Europees voetbal afdwingen, zonder vangnet. Met een goede uitgangspositie naar Denemarken is dan ook een must.

Voor Ronny Deila, de nieuwe trainer bij Club, is het meteen zijn Europese debuut als coach. "Het is een goed voetballende ploeg met een sterke teamspirit en een goede organisatie. Een hecht team", vertelde Deila over AGF op zijn persconferentie. Hij vergeleek het met Cercle Brugge.

Het wordt voor Club vooral oppassen voor spits Patrick Mortensen. De Deen scoorde vorig seizoen 16 keer in 32 competitiewedstrijden, waarvan 9 keer op een stilstaande fase. Lange ballen of voorzetten richting Mortensen zullen dus ook best onschadelijk worden gemaakt.

Enkel het resultaat lijkt belangrijk voor Club, als het maar wint tegen de Denen. Spits Thiago mag meteen gaan bewijzen waarom hij tussen de 7 en de 8 miljoen euro kostte tegen het sterke Deense blok. Het is meteen van moeten.