Gentse Feesten duren dit jaar enkele dagen langer: Buffalo's maken terugwedstrijd overbodig met ware demonstratie

KAA Gent moest ook dit seizoen erg vroeg aan de bak. De eerste tegenstander van het seizoen was het Slowaakse MSK Zilina. Een hapje op weg naar de volgende ronde in de Conference League?

De Gentse Feesten zijn officieel al enkele dagen voorbij, met de 'Dag van de lege portomonnees' als traditionele afsluiter. Bij de Buffalo's hebben ze dan weer een nieuwe geldschieter gevonden met Sam Baro, wat voor een nieuw elan en een hernieuwde aansluiting bij de Belgische top moet gaan zorgen.

Tegen het Slowaakse MSK Zilina posteerde Hein Vanhaezebrouck Davy Roef in doel, achteraan kreeg nieuwkomer Watanabe meteen een basisplaats. Voorin stonden met Orban én Cuypers nog steeds de twee goudhaantjes naast elkaar, Kandouss en Gerkens zaten nog op de bank.

Bij de rust stond het 1-0 dankzij wie anders dan Gift Orban, maar de Buffalo's konden het vooral zichzelf aanwrijven dat het niet dan al op een veilige voorsprong stond. Orban, Fofana en Cuypers waren er allen dichtbij, maar konden niet scoren of botsen op een sterke doelman Belko.

Na de pauze meer efficiëntie bij KAA Gent. Eerst was er de heerlijke vrije trap van Julien De Sart, wat later een heerlijke kopbal van Hugo Cuypers. En zo begonnen de Gentse Feesten toch een beetje opnieuw in de Ghelamco Arena.

Watanabe leukte zijn debuut op met een doelpunt en ook Cuypers kon op aangeven van Tissoudali de netten nog eens bolzetten tegen tien Slowaken - Javorcek had twee keer geel geslikt. Enig minpuntje? Davy Roef kon zijn netten niet proper houden, want tussendoor had ook Kapralik gescoord.

Door de 5-1 overwinning is de terugwedstrijd in Slowakije wel al zo goed als overbodig geworden. En krijgt Vanhaezebrouck alvast twee extra Europese wedstrijden en wat tijd om verder te bouwen aan de nieuwe ploeg. Hoopvolle start, zondag wacht Kortrijk.