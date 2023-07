Hein Vanhaezebrouck begint met KAA Gent op donderdagavond aan het Europees avontuur met een wedstrijd tegen het Slowaakse Zilina. Op zijn persconferentie heeft de coach van de Buffalo's al eens flink aan de alarmbel getrokken.

Eerst het goede nieuws: bij de Buffalo's is quasi iedereen fit. Kandouss sloot later aan en heeft nog een achterstand - hij zal op de bank zitten tegen Zilina.

Verder is iedereen wel fit en dan moet het Slowaakse MSK Zilina gewoon verslagen kunnen worden, zoveel is duidelijk. Maar Vanhaezebrouck merkt wel iets op.

Drukke kalender

"Als we de Europese groepsfase willen halen, dan komen we ook dit seizoen uit op minstens 53 wedstrijden. Dat is veel te veel", klonk het over de al te drukke kalender.

"De voorbereiding was kort, maar we willen er vol voor gaan." De coach van de Buffalo's merkt een groot verschil met vorig seizoen: "We hebben nu geen vangnet zoals vorig jaar toen we verloren van Nicosia maar wel door konden gaan in de Conference League. Nu moeten we net als twee jaar geleden drie voorrondes overleven om de groepsfase te bereiken.”

