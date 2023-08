Gentse feesten blijven maar duren: Zilina krijgt flink pak voor de broek

KAA Gent won de heenwedstrijd tegen MSK Zilina al met 5-1 en dus kon het in Slowakije niet meer mislopen. Het werd een nieuw doelpuntenfestival.

KAA Gent had in de heenwedstrijd uitgehaald en dus kon Hein Vanhaezebrouck roteren in de terugwedstrijd. Zowel Kandouss als Gerkens kregen hun basisdebuut, in de spits mocht Tissoudali eens aan de aftrap beginnen.

Gift Orban en Hugo Cuypers begonnen beiden op de bank. In een lang seizoen nooit verkeerd dat de twee toppers wat kunnen rusten. En ook zonder hen zou het wel loslopen, toch? In doel wel Nardi, want Roef was door een privésituatie niet afgereisd naar Slowakije.

Vijf in het mandje

De Buffalo's hadden weinig moeite om Zilina af te houden, al begonnen die wel zeer stevig aan de wedstrijd met veel duelkracht. Tot veel leidde het niet, al was vooral Bari enorm bedrijvig. Op het halfuur kwamen de bezoekers op voorsprong. De Sart met de visie, Tissoudali met het overzicht en Hjulsager met de afwerking.

Na de pauze begon de motor pas echt aan te slaan. Hugo Cuypers werd op het uur ingebracht, zijn eerste baltoets was haast een doelpunt: 0-2. Het begin van tien dolle minuten, waarin eerst Kapralik iets terugdeed voor de thuisploeg en vervolgens Tissoudali het doelpuntje meepikte waar hij al lang op aasde.

Cuypers dé man

Gerkens maakte de match helemaal monddood, na een tweede Slowaakse doelpunt was het Cuypers die met zijn tweede van de avond het orgelpunt zette. 2-5, net als vorige week vijf in het mandje. Hoopvol.

Volgende week volgt in de derde voorronde het Poolse Pogoń Szczecin, dat over twee wedstrijden heen met 8-4 won van Linfield. Of dat een grotere waardemeter zal zijn? Dat zien we de komende twee weken.