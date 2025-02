KAA Gent leek op weg naar een goed eindklassement in de Conference League. Op die manier zouden ze mogelijk de tussenronde kunnen vermijden, maar in Noord-Ierland liep het volledig verkeerd tegen Larne. En plots wacht nu Real Betis Sevilla.

Er is veel gebeurd sinds de laatste Europese wedstrijd van KAA Gent. Wouter Vrancken is ondertussen geen coach meer, tot dusver neemt Danijel Milicevic als T1 (ad interim) de honneurs waar.

Moeilijke wedstrijd op komst?

De ploeg uit Sevilla staat pas elfde in de eigen competitie, maar heeft wel heel veel kwaliteiten. "Het is een heel goed team, met heel veel kwaliteiten. We zagen al veel wedstrijden van hen. In LaLiga speelden ze al heel goede wedstrijden", aldus Milicevic op zijn persconferentie.

"In de Conference League was het met wat ups en downs, waardoor we tegen elkaar spelen. Maar ze hebben veel ervaring, en de coach is ook heel goed en heel ervaren. Maar mijn team is er klaar voor en wil dit soort wedstrijden spelen."

Tien seizoenen Europees voetbal

"Real Betis is een van de beste ploegen in de Conference League, maar wij hebben ook kwaliteiten en we spelen al tien jaar op rij in Europa."

Centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe is hersteld van zijn blessure en zit dus in de selectie bij de Buffalo's. Dat is een ferme opsteker. "Pieter Gerkens heeft nog wat last van zijn enkel, maar hij zit in de kern."