LIVE: Gent op voorsprong tegen Molde, rusten geblazen!

KAA Gent zal donderdag tegen Molde FK zijn eerste punten in de Conference League proberen te pakken na de nederlaag tegen Chelsea. Coach Wouter Vrancken sprak al even met de pers in aanloop naar de wedstrijd en blikt met vertrouwen vooruit.

KAA Gent speelt donderdagavond thuis tegen Molde FK in de Conference League. "We zetten stappen in deze eerste drie maanden, al zijn die stappen niet altijd zo groot als we graag hadden gehad."

"Er zijn ook redenen voor, waaronder ook de vele midweekwedstrijden onder meer", aldus Wouter Vrancken. "Het is veel individueel werken door de vele wedstrijden en de korte voorbereiding doordat we heel snel aan de bak moesten in de Conference League."

"Iedereen blijft wel de energie tonen om de stappen te maken. Dat moet blijven en dan kunnen we stap voor stap vooruit gaan", aldus de coach. "We kunnen zeker nog wat stappen zetten."

Molde moet voor de bijl

De oefenmeester van de Buffalo's wil de Noren zeker niet onderschatten. Volgens hem is Molde een team dat in België play-off 1 zou kunnen spelen. "Hun grote kwaliteit is ook hun maturiteit, met veel ervaren en slimme spelers."

"Ze zijn wat te vergelijken met Union SG bijvoorbeeld. We geloven in onze kansen." De wedstrijd begint donderdag om 18.45 uur. Ook wij zijn ter plaatse in de Planet Group Arena en voorzien u dan van een live, verslag en reacties.