LIVE: Gent snel op achterstand tegen Lugano, wat brengt tweede helft?

Vooraf

KAA Gent gaat bij Lugano op zoek naar een 9 op 12 in de Conference League. Daarmee zouden ze een goede zaak kunnen doen met oog op minstens de top-24 en zelfs met oog op een eventuele top-8. Wouter Vrancken zet Schmidt in doel, terwijl Gudjohnsen in de spits staat. Ook Kums mag in de basis beginnen.