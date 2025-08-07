Datum: 07/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Lotto Park

LIVE: Anderlecht moet score verder uitdiepen na de rust, Hasi moet aanpassen

Vanavond om 20u ontvangt Anderlecht het Moldavische Sheriff Tiraspol in het Lotto Park voor de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League. Na de pijnlijke nederlaag tegen Göteborg is de druk groot.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Live door Johan Walckiers
Discussieer live mee! Lees 49 reacties...
45+20
 Het systeem met drie achteraan werkt niet echt. Degreef heeft het moeilijk op de rechterflank. Ziet Besnik Hasi hetzelfde.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
43
 Angulo wordt afgeblokt na alweer een goede actie en schot.
33
 Angulo met een schot over.
33
 Anderlecht mag tegen dit Tiraspol eigenlijk nooit in de problemen komen. Het niveau van de Moldaven is nu niet bepaald om over naar huis te schrijven.
32
  Gele kaart voor Nana Kwame Boakye
30
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Tristan Degreef
30
 Anderlecht gaat met drie achteraan spelen.
26
 Onheil in het Lotto Park: Camara is geblesseerd en zal vervangen moeten worden.
21
 Weer een schitterende combinatie via Camara en Verschaeren die laat voor Dolberg, maar die treft de paal. Geen geluk voor de Deen momenteel.
20
 Verschaeren recht in de handen van de keeper na een goeie combinatie.
17

Goal 		Doelpunt van Nilson Angulo (Ilay Camara)
Camara met één van zijn karakteristieke voorzetten en Angulo neemt hem in één keer op de slof!. Perfect in de hoek. Wat een goal!
12
 Angulo dolt wel even met twee verdedigers.
11
 Camara rukt op en geeft een harde pass aan Dolberg in de zestien. De Deen zijn controle is net niet goed genoeg.
10
 Anderlecht heeft een probleem op zijn rechterflank. Hasi had duidelijk niet voorzien dat Tiraspol daar overtal zou creëren in balbezit. Verschaeren weet niet wie hij moet kiezen om op te verdedigen.
9
 Hazard bezorgt De Cat de eerste kans van de match, maar die schiet pal op de doelman.
4
  Gele kaart voor Marco Kana
4
 Kana krijgt meteen geel achter zijn naam na een te drieste tackle.
1
 Anderlecht begint furieus en belegert meteen de zestien van Tiraspol. Augustinsson dwingt een eerste corner af.
1
 Anderlecht - Sheriff Tiraspol: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - Sheriff Tiraspol)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nilson Angulo - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat
Bank: Jan-Carlo Simic - Moussa N'Diaye - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Elyess Dao - Mats Rits - Mario Stroeykens - Basile Vroninks - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Sheriff Tiraspol: Ivan Dyulgerov - Soumaila Magassouba - Raí - Natus Jamel Swen - Peter Ademo - Ibrahima Soumah - Nana Kwame Boakye - Elijah Olaniyi Odede - Amarildo Gjoni
Bank: Veaceslav Cozma - Loukou Jaures-Ulrich - Danila Forov - Atila Guilherme - Mihail Corotcov - Artur Serobyan - Serghei Obîscalov - Cyrille Bayala - Victor Straistari - Alesio Mija - Papa Ndiaga Yade - Mamady Diarra
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50

Anderlecht blijft in het nieuwe seizoen alweer niet gespaard van blessureleed. Nadat Ilay Camara in zijn tweede match alweer voor een assist had gezorgd, moest hij nog voor...

Anderlecht Anderlecht
  Speler
3 Hey Lucas  
6 Augustinsson Ludwig  
7 Camara Ilay A  
10 Verschaeren Yari  
11 Hazard Thorgan  
12 Dolberg Kasper  
19 Angulo Nilson  
24 Llansana Enric  
26 Coosemans Colin  
55 Kana Marco    
74 De Cat Nathan  
  Bank
4 Simic Jan-Carlo  
5 N'Diaye Moussa  
13 Saliba Nathan-Dylan  
16 Kikkenborg Mads  
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César  
22 Dao Elyess  
23 Rits Mats  
29 Stroeykens Mario  
62 Vroninks Basile  
83 Degreef Tristan  
91 Bertaccini Adriano  

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Speler
Dyulgerov Ivan  
Magassouba Soumaila  
Raí  
Swen Natus Jamel  
Ademo Peter  
Soumah Ibrahima  
Boakye Nana Kwame    
Odede Elijah Olaniyi  
Gjoni Amarildo  
  Bank
Cozma Veaceslav  
Jaures-Ulrich Loukou  
Forov Danila  
Guilherme Atila  
Corotcov Mihail  
Serobyan Artur  
Obîscalov Serghei  
Bayala Cyrille  
Straistari Victor  
Mija Alesio  
Ndiaga Yade Papa  
Diarra Mamady  

Vooraf

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler
Foto: © photonews

Vanavond om 20u ontvangt Anderlecht het Moldavische Sheriff Tiraspol in het Lotto Park voor de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League. Na de pijnlijke nederlaag tegen Göteborg is de druk groot.

De Brusselaars hebben zich zelf in de problemen gewerkt en willen met een sterke prestatie vertrouwen terugwinnen én uitzicht houden op een Europees ticket.

Coach Besnik Hasi gaf op voorhand toe dat de kwalificatie onnodig complex is geworden. De fans — 15.000 worden er verwacht — hopen op spektakel. “Zoals in de eerste helft tegen Cercle", klonk het ambitieus. Hasi wil zijn ploeg langer laten domineren en mikt op gecontroleerd balbezit, zonder in de val te lopen van een tegenstander die niet onderschat mag worden.

Camara één helft

Hoewel Hasi zijn opstelling nog niet prijsgaf, gaf hij wel enkele hints. Adriano Bertaccini, zondag nog trefzeker, maakte indruk, maar trainde pas twee keer mee met de groep. De kans is groot dat hij opnieuw op de bank begint. Ilay Camara is iets verder, maar fysiek nog kwetsbaar. Hasi overweegt om hem maximaal één helft te laten spelen.

Tiraspol mag dan wel minder gestructureerd ogen, het beschikt over snelle, krachtige spelers, vooral in de omschakeling. Hasi vergelijkt de Moldaviërs met Cercle Brugge, een ploeg die fysiek en onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Sheriff domineert zijn eigen competitie, maar toont een ander gezicht in Europa. Anderlecht is gewaarschuwd.

Weinig recuperatie

De belangen zijn groot. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Een kwalificatie voor de groepsfase is essentieel voor het project van Anderlecht, dat zijn jonge kern Europees wil laten groeien. Het falen tegen Häcken zindert nog na, dus mag vanavond geen nieuwe misstap volgen.

Hasi denkt ook al vooruit aan de return in Moldavië, en uitte kritiek op het drukke programma. Amper enkele dagen na de terugwedstrijd moet Anderlecht alweer aan de bak op het veld van Dender, zondagnamiddag om 13u30. Herstel zal cruciaal zijn, maar eerst telt maar één ding: vanavond winnen voor eigen volk.

18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

06/08 1

Yanis Bourard verlaat België op 18-jarige leeftijd om een nieuwe stap in zijn jonge voetbalcarrière te zetten. De vleugelspeler, het jongere broertje van Samy Bourard, trek...

Besnik Hasi weet dat hij harde keuzes moet maken: "Ik heb met Stroeykens gesproken"

Besnik Hasi weet dat hij harde keuzes moet maken: "Ik heb met Stroeykens gesproken"

06/08 2

Voorafgaand aan de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Sheriff Tiraspol heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi tekst en uitleg gegeven bij de sit...

Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

06/08

Eén speler ontbreekt op de training voor de volgende Europese wedstrijd van Anderlecht. Mario Stroeykens is afwezig, maar dit heeft absoluut niets te maken met een mogelijk...

UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

06/08 24

Na de uitschakeling in de Europa League tegen Göteborg heeft Anderlecht zichzelf sportief én logistiek in de problemen gebracht. Voor de return tegen Sheriff Tiraspol in de...

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40 8

Anderlecht kan koud en warm blazen, zoals al meerdere seizoenen het geval is. Besnik Hasi wil een systeem integreren waarbij dominant gevoetbald wordt. Maar dat begint van ...

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

14:00

Anderlecht speelt donderdag zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Het kan daarvoor wel niet rekenen op Ali ...

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athene AEK Athene
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-2 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 1-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 1-2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Praag Sparta Praag 2-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 1-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 0-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 0-0 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 21:00 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved