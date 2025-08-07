LIVE: Anderlecht moet score verder uitdiepen na de rust, Hasi moet aanpassen

Vanavond om 20u ontvangt Anderlecht het Moldavische Sheriff Tiraspol in het Lotto Park voor de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League. Na de pijnlijke nederlaag tegen Göteborg is de druk groot.

De Brusselaars hebben zich zelf in de problemen gewerkt en willen met een sterke prestatie vertrouwen terugwinnen én uitzicht houden op een Europees ticket.

Coach Besnik Hasi gaf op voorhand toe dat de kwalificatie onnodig complex is geworden. De fans — 15.000 worden er verwacht — hopen op spektakel. “Zoals in de eerste helft tegen Cercle", klonk het ambitieus. Hasi wil zijn ploeg langer laten domineren en mikt op gecontroleerd balbezit, zonder in de val te lopen van een tegenstander die niet onderschat mag worden.

Camara één helft

Hoewel Hasi zijn opstelling nog niet prijsgaf, gaf hij wel enkele hints. Adriano Bertaccini, zondag nog trefzeker, maakte indruk, maar trainde pas twee keer mee met de groep. De kans is groot dat hij opnieuw op de bank begint. Ilay Camara is iets verder, maar fysiek nog kwetsbaar. Hasi overweegt om hem maximaal één helft te laten spelen.

Tiraspol mag dan wel minder gestructureerd ogen, het beschikt over snelle, krachtige spelers, vooral in de omschakeling. Hasi vergelijkt de Moldaviërs met Cercle Brugge, een ploeg die fysiek en onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Sheriff domineert zijn eigen competitie, maar toont een ander gezicht in Europa. Anderlecht is gewaarschuwd.

Weinig recuperatie

De belangen zijn groot. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Een kwalificatie voor de groepsfase is essentieel voor het project van Anderlecht, dat zijn jonge kern Europees wil laten groeien. Het falen tegen Häcken zindert nog na, dus mag vanavond geen nieuwe misstap volgen.

Hasi denkt ook al vooruit aan de return in Moldavië, en uitte kritiek op het drukke programma. Amper enkele dagen na de terugwedstrijd moet Anderlecht alweer aan de bak op het veld van Dender, zondagnamiddag om 13u30. Herstel zal cruciaal zijn, maar eerst telt maar één ding: vanavond winnen voor eigen volk.