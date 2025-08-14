|Datum:
|14/08/2025 19:00
|Competitie:
|Conference League
|Speeldag:
|Derde voorronde (Terug)
|Stadion:
|Sheriff Stadion Tiraspol
LIVE: Scoort Anderlecht na rust wél in Moldavië?
Coosemans, Ndiaye, Hey, Kana, De Greef, Stroeykens, Saliba, Llansana, Kanaté, Vazquez en Huerta. Dat zijn de elf namen die het gaan opnemen tegen Sheriff Tiraspol. Enkel Coosemans, Kana en Saliba blijven zo staan en dus roteert Besnik Hasi wel héél erg hard. Volg de match bij ons LIVE!
53' 40"
|Discussieer live mee! Lees 22 reacties...
50
Eerst is er Odede met een schot op Coosemans, in de herneming mikt Gjoni naast!
47
Saliba diep op Vazquez. De doelman zit er opnieuw goed tussen.
46
De bal rolt opnieuw in Moldavië!
45+20
Rusten met 0-0. Breekt de gemiste strafschop van Stroeykens Anderlecht nog zuur op? Dat zal van de volgende 45 minuten afhangen. Voor de coëfficiënt is een extra overwinning sowieso niet verkeerd.
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
|
Ook de twee minuten extra tijd lijken weinig zoden aan de dijk te gaan brengen.
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
|
Vrije trap voor de thuisploeg. Dat levert niets op.
40
|
We kabbelen richting rust.
38
|
Mario Stroeykens mist penalty
37
|
Gele kaart voor Ivan Dyulgerov
37
|
Stroeykens mist de elfmeter! Hoog over getrapt! Zo wordt het moeilijk.
37
|
Penalty voor Anderlecht
34
|
Anderlecht drukt door, maar het blijft bijzonder onzorgvuldig in de laatste meters.
31
|
Halfuur ver. We zijn wat aan het indommelen.
29
|
Af en toe komt ook de thuisploeg een keertje piepen. Zonder groot gevaar voorlopig.
29
|
Gele kaart voor Mario Stroeykens
27
|
De gevaarlijkste man bij de thuisploeg is misschien wel Odede, maar ondanks vele duels met Degreef blijft het voorlopig 0-0.
24
|
Halfweg de eerste helft. We blijven gespeend van grote kansen.
21
|
Huerta is er doorheen, maar hij besluit nog voor te zetten in plaats van zelf te trappen.
18
|
Nog eens een corner voor Anderlecht. Levert dat nu wél op?
16
|
We zijn een dik kwartier ver. Paars-wit domineert, maar zonder grote kansen.
13
|
Anderlecht begint er beter uit te komen, maar tot grote kansen leidt dat nog niet.
10
|
Kanate op de counter in het straatje, maar de voorzet komt er heel slecht uit.
7
|
Een corner van Anderlecht raakt niet meteen weg, maar er is niemand om af te drukken.
4
|
Schotje Huerta, net naast de kooi van de Moldavische doelman.
2
|
Duel tussen Diarra en Kana. Strafschop? Neen, geel voor de thuisspeler voor een schwalbe!
1
|
De bal rolt in Moldavië!
1
|
Gele kaart voor Mamady Diarra
1
|
Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0
Vooraf
RSC Anderlecht verdedigt in Moldavië een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat doet het met acht(!) nieuwe namen. Coosemans, Kana en Saliba blijven staan, al de rest is nieuw. Zwaar roteren, gevaarlijk?
Sheriff Tiraspol
|Speler
|3
|Boakye Nana Kwame
|4
|Swen Natus Jamel
|6
|Raí
|8
|Soumah Ibrahima
|9
|Gjoni Amarildo
|11
|Bayala Cyrille
|12
|Odede Elijah Olaniyi
|21
|Dyulgerov Ivan
|29
|Magassouba Soumaila
|69
|Ademo Peter
|77
|Diarra Mamady
|Bank
|1
|Straistari Victor
|2
|Guilherme Atila
|10
|Serobyan Artur
|24
|Forov Danila
|25
|Obîscalov Serghei
|27
|Cozma Veaceslav
|33
|Corotcov Mihail
|42
|Jaures-Ulrich Loukou
|44
|Mija Alesio
|90
|Ndiaga Yade Papa
Anderlecht
|Speler
|3
|Hey Lucas
|5
|N'Diaye Moussa
|13
|Saliba Nathan-Dylan
|20
|Vazquez Luis
|21
|Huerta César
|24
|Llansana Enric
|26
|Coosemans Colin
|29
|Stroeykens Mario
|55
|Kana Marco
|83
|Degreef Tristan
|99
|Kanate Ibrahim
|Bank
|6
|Augustinsson Ludwig
|12
|Dolberg Kasper
|16
|Kikkenborg Mads
|17
|Leoni Theo
|19
|Angulo Nilson
|22
|Dao Elyess
|23
|Rits Mats
|58
|Özcan Yasin
|62
|Vroninks Basile
|74
|De Cat Nathan
|78
|Tajaouart Anas
|91
|Bertaccini Adriano