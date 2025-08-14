LIVE: Scoort Anderlecht na rust wél in Moldavië?

50

Eerst is er Odede met een schot op Coosemans, in de herneming mikt Gjoni naast!



47

Saliba diep op Vazquez. De doelman zit er opnieuw goed tussen.



46

De bal rolt opnieuw in Moldavië!



45+20

Rusten met 0-0. Breekt de gemiste strafschop van Stroeykens Anderlecht nog zuur op? Dat zal van de volgende 45 minuten afhangen. Voor de coëfficiënt is een extra overwinning sowieso niet verkeerd.



45+2

Ook de twee minuten extra tijd lijken weinig zoden aan de dijk te gaan brengen.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



43

Vrije trap voor de thuisploeg. Dat levert niets op.



40

We kabbelen richting rust.



38



Mario Stroeykens mist penalty





37

Gele kaart voor Ivan Dyulgerov





37

Stroeykens mist de elfmeter! Hoog over getrapt! Zo wordt het moeilijk.



37



Penalty voor Anderlecht





34

Anderlecht drukt door, maar het blijft bijzonder onzorgvuldig in de laatste meters.



31

Halfuur ver. We zijn wat aan het indommelen.



29

Af en toe komt ook de thuisploeg een keertje piepen. Zonder groot gevaar voorlopig.



29

Gele kaart voor Mario Stroeykens





27

De gevaarlijkste man bij de thuisploeg is misschien wel Odede, maar ondanks vele duels met Degreef blijft het voorlopig 0-0.



24

Halfweg de eerste helft. We blijven gespeend van grote kansen.



21

Huerta is er doorheen, maar hij besluit nog voor te zetten in plaats van zelf te trappen.



18

Nog eens een corner voor Anderlecht. Levert dat nu wél op?



16

We zijn een dik kwartier ver. Paars-wit domineert, maar zonder grote kansen.



13

Anderlecht begint er beter uit te komen, maar tot grote kansen leidt dat nog niet.



10

Kanate op de counter in het straatje, maar de voorzet komt er heel slecht uit.



7

Een corner van Anderlecht raakt niet meteen weg, maar er is niemand om af te drukken.



4

Schotje Huerta, net naast de kooi van de Moldavische doelman.



2

Duel tussen Diarra en Kana. Strafschop? Neen, geel voor de thuisspeler voor een schwalbe!



1

De bal rolt in Moldavië!



1

Gele kaart voor Mamady Diarra





1

Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0



