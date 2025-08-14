Datum: 14/08/2025 19:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Sheriff Stadion Tiraspol

LIVE: Scoort Anderlecht na rust wél in Moldavië?

Coosemans, Ndiaye, Hey, Kana, De Greef, Stroeykens, Saliba, Llansana, Kanaté, Vazquez en Huerta. Dat zijn de elf namen die het gaan opnemen tegen Sheriff Tiraspol. Enkel Coosemans, Kana en Saliba blijven zo staan en dus roteert Besnik Hasi wel héél erg hard. Volg de match bij ons LIVE!

Tijd   53' 40" 
50
 Eerst is er Odede met een schot op Coosemans, in de herneming mikt Gjoni naast!
47
 Saliba diep op Vazquez. De doelman zit er opnieuw goed tussen.
46
 De bal rolt opnieuw in Moldavië!
45+20
 Rusten met 0-0. Breekt de gemiste strafschop van Stroeykens Anderlecht nog zuur op? Dat zal van de volgende 45 minuten afhangen. Voor de coëfficiënt is een extra overwinning sowieso niet verkeerd.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Ook de twee minuten extra tijd lijken weinig zoden aan de dijk te gaan brengen.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 Vrije trap voor de thuisploeg. Dat levert niets op.
40
 We kabbelen richting rust.
38

Gemiste penalty 		Mario Stroeykens mist penalty
37
  Gele kaart voor Ivan Dyulgerov
37
 Stroeykens mist de elfmeter! Hoog over getrapt! Zo wordt het moeilijk.
37

Penalty 		Penalty voor Anderlecht
34
 Anderlecht drukt door, maar het blijft bijzonder onzorgvuldig in de laatste meters.
31
 Halfuur ver. We zijn wat aan het indommelen.
29
 Af en toe komt ook de thuisploeg een keertje piepen. Zonder groot gevaar voorlopig.
29
  Gele kaart voor Mario Stroeykens
27
 De gevaarlijkste man bij de thuisploeg is misschien wel Odede, maar ondanks vele duels met Degreef blijft het voorlopig 0-0.
24
 Halfweg de eerste helft. We blijven gespeend van grote kansen.
21
 Huerta is er doorheen, maar hij besluit nog voor te zetten in plaats van zelf te trappen.
18
 Nog eens een corner voor Anderlecht. Levert dat nu wél op?
16
 We zijn een dik kwartier ver. Paars-wit domineert, maar zonder grote kansen.
13
 Anderlecht begint er beter uit te komen, maar tot grote kansen leidt dat nog niet.
10
 Kanate op de counter in het straatje, maar de voorzet komt er heel slecht uit.
7
 Een corner van Anderlecht raakt niet meteen weg, maar er is niemand om af te drukken.
4
 Schotje Huerta, net naast de kooi van de Moldavische doelman.
2
 Duel tussen Diarra en Kana. Strafschop? Neen, geel voor de thuisspeler voor een schwalbe!
1
 De bal rolt in Moldavië!
1
  Gele kaart voor Mamady Diarra
1
 Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0

Vooraf
RSC Anderlecht verdedigt in Moldavië een 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat doet het met acht(!) nieuwe namen. Coosemans, Kana en Saliba blijven staan, al de rest is nieuw. Zwaar roteren, gevaarlijk?

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Speler
3 Boakye Nana Kwame  
4 Swen Natus Jamel  
6 Raí  
8 Soumah Ibrahima  
9 Gjoni Amarildo  
11 Bayala Cyrille  
12 Odede Elijah Olaniyi  
21 Dyulgerov Ivan    
29 Magassouba Soumaila  
69 Ademo Peter  
77 Diarra Mamady    
  Bank
1 Straistari Victor  
2 Guilherme Atila  
10 Serobyan Artur  
24 Forov Danila  
25 Obîscalov Serghei  
27 Cozma Veaceslav  
33 Corotcov Mihail  
42 Jaures-Ulrich Loukou  
44 Mija Alesio  
90 Ndiaga Yade Papa  

Anderlecht Anderlecht
  Speler
3 Hey Lucas  
5 N'Diaye Moussa  
13 Saliba Nathan-Dylan  
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César  
24 Llansana Enric  
26 Coosemans Colin  
29 Stroeykens Mario    
55 Kana Marco  
83 Degreef Tristan  
99 Kanate Ibrahim  
  Bank
6 Augustinsson Ludwig  
12 Dolberg Kasper  
16 Kikkenborg Mads  
17 Leoni Theo  
19 Angulo Nilson  
22 Dao Elyess  
23 Rits Mats  
58 Özcan Yasin  
62 Vroninks Basile  
74 De Cat Nathan  
78 Tajaouart Anas  
91 Bertaccini Adriano  
