Datum: 28/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Play-offs (T)

LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht!

Alle hens aan dek voor RSC Anderlecht in Athene. Besnik Hasi en zijn troepen staan na de 1-1 in eigen huis onder zware druk. Volg de match bij ons helemaal LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+2' 39" 
Discussieer live mee! Lees 216 reacties...
90+3
 Coosemans moet de 3-0 voorkomen met een kattensprong.
90+1
 Nog zes minuten extra tijd voor twee goals!
90
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
90
 De blamage is totaal voor Anderlecht!
88
 Vervangen Aboubakary Koita
Ingevallen Domagoj Vida
87
 Nu of nooit. Als er geen goal uit de lucht valt, zal er geen meer vallen.
85
  Gele kaart voor Nilson Angulo
84
 In de heenwedstrijd was het alle ballen op Strakosha, vandaag is hij quasi werkloos in doel.
81
 Bertaccini & co staan op een eiland. Snedige combinaties zitten er niet in.
78
 Vervangen Dereck Kutesa
Ingevallen James Penrice
78
 Ook onder meer Jovic is in de ploeg gekomen. Die trapte ook al eens op doel, maar voorlopig geen doodsteek.
76
 Nog een kwartier heeft Anderlecht. Neen, het lijkt er niet in te zitten.
73
 Vervangen Frantzdy Pierrot
Ingevallen Luka Jovic
73
 Vervangen Niclas Eliasson
Ingevallen Robert Ljubicic
73
 Ook wat wissels bij de thuisploeg. Een van de nieuwkomers is er bijna met de 3-0, maar Kana kuist op.
70
 Corner voor Anderlecht. Nog maar de tweede vanavond en ook weggekopt.
69
 Vervangen Ali Maamar
Ingevallen Tristan Degreef
68
 Vervangen Thorgan Hazard
Ingevallen Mario Stroeykens
67
 Ook Stroeykens en Degreef gaan nog invallen. Kunnen zij nog zoden aan de dijk brengen?
64
 Voorzet van Maamar, maar er is niemand die er echt bij kan.
61
 Uur ver. De tijd dringt nu toch écht wel voor paars-wit.
59
  Gele kaart voor Lazaros Rota
58
 Anderlecht probeert nog eens iets op te zetten, maar het blijft kabbelen.
55
 Neen, het tempo zit er ook na de rust voorlopig niet in.
52
 Aan de overkant meteen Dolberg met een kopbal op aangeven van Angulo, maar geen aansluitingstreffer. Paars-wit heeft veel werk aan de winkel.
49
 Bam! Meteen de 2-0 voor AEK Athene. Kutesa met een stevige pegel richting verste hoek en knap doelpunt op die manier.
48

Goal 		Doelpunt van Dereck Kutesa
46
 De bal rolt opnieuw. Drie nieuwe namen bij Anderlecht met Augustinsson, Bertaccini en Verschaeren!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+3
 De thuisploeg komt nog eens piepen, maar het schot van Pierrot komt er niet uit. Dat wordt rusten met 1-0.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Nathan De Cat
Ingevallen Yari Verschaeren
45
 Vervangen Yasin Özcan
Ingevallen Ludwig Augustinsson
45
 Vervangen César Huerta
Ingevallen Adriano Bertaccini
45
 Koita met een wel héél erg gekraakt schot. Dat kabbelt een metertje naast.
42
 Het is de thuisploeg die toch wat doordrukt. Willen ze match voor rust beslissen?
39
 De Cat sleept er eens een corner uit, maar veel levert dat niet op.
36

Goal 		Doelpunt van Aboubakary Koita (Niclas Eliasson)
36
 We hadden er niet mogen op roepen. Koita - met een verleden bij STVV - trapt AEK Athene op voorsprong! Een stevige raket!
33
 Het blijft wachten tot we een écht grote kans krijgen.
31
 Halfuur ver. De thuisploeg blijft corners afdwingen, maar daar doen ze gelukkig voor Anderlecht weinig mee.
29
 Anderlecht heeft het evenwicht nu wel weten te herstellen, maar AEK Athene toont zich helemaal anders dan vorige week.
26
 Balverlies De Cat. Pierrot profiteert niet: in het blok bij Kana.
23
 Eerst ene schotje van Kutesa over, daarna een gele kaart voor Dolberg voor gevaarlijk spel!
22
  Gele kaart voor Kasper Dolberg
20
 Huerta met een blok op Pilios. Dat levert hem geel op - hij was al verwittigd.
19
  Gele kaart voor César Huerta
18
 Een mooie actie van Anderlecht via Maamar, De Cat & co. Huerta speelt te slordig in.
15
 De thuisploeg haalt er nu toch weer wat corners uit. Zo blijft het opletten.
12
 Aan de overkant kan Pierrot eens dreigen, maar hij kan de bal niet knikken.
10
 Eerste schotje op doel van Huerta, maar geen probleem voor Strakosha.
7
 AEK gaat meteen vlotjes tegen de grond. Een 0-0 komt hen voorlopig niet slecht uit.
4
 Anderlecht eist de bal op, maar in de omschakeling is het wel opletten af en toe.
1
 De bal rolt in Athene!
1
 AEK Athene - Anderlecht: 0-0

Vooraf
Besnik Hasi kiest voor één nieuwkomer. Nieuwkomer Yasin Özcan verwijst met zijn eerste basisplaats bij paars-wit Augustinsson naar de bank. Na de 1-1 in Brussel is het alle hens aan dek voor de troepen van Besnik Hasi.
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

AEK Athene AEK Athene
  Speler G Beoordeel
1 Strakosha Thomas 90' -
2 Moukoudi Harold 90' -
3 Pilios Stavros 90' -
7 Kutesa Dereck 78' -
11 Koita Aboubakary 88' -
12 Rota Lazaros   90' -
14 Pierrot Frantzdy 73' -
18 Marin Răzvan 90' -
19 Eliasson Niclas A 73' -
  Bank G Beoordeel
6 Jønsson Jens -  
9 Jovic Luka 17' -
21 Vida Domagoj 2'  
23 Ljubicic Robert 17' -
29 Penrice James 12' -
34 kosidis christos -  
55 Chrysopoulos Konstantinos -  
81 Angelopoulos Angelos -  
91 Brignoli Alberto -  

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
3 Hey Lucas 90' 1
11 Hazard Thorgan 68' 5
12 Dolberg Kasper   90' 5
19 Angulo Nilson   90' 3
21 Huerta César   45' 4
24 Llansana Enric 90' 5
26 Coosemans Colin 90' 5
55 Kana Marco 90' 5
58 Özcan Yasin 45' 5
74 De Cat Nathan 45' 5
79 Maamar Ali 69' 4
  Bank G Beoordeel
4 Simic Jan-Carlo -  
6 Augustinsson Ludwig 45' 5
10 Verschaeren Yari 45' 4
13 Saliba Nathan-Dylan -  
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis -  
22 Dao Elyess -  
23 Rits Mats -  
29 Stroeykens Mario 22' 1
78 Tajaouart Anas -  
83 Degreef Tristan 21' 3
91 Bertaccini Adriano 45' 4
Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

21/08

Besnik Hasi kon zijn ontgoocheling niet verbergen, maar tegelijk kon hij ook niet wegsteken dat het op deze manier is dat hij Anderlecht elke match wil zien spelen. Het spe...

Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

22/08 1

Kasper Dolberg scoorde een wereldgoal tegen AEK Athene, maar ondanks dat hoogtepunt stond er na het laatste fluitsignaal geen glimlach op zijn gezicht. Het resultaat overhe...

Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

22/08 12

Anderlecht speelde een kwalitatieve wedstrijd, maar slaagde er niet in om AEK te verslaan. Er zijn maar weinig spelers die moeten worden bekritiseerd na zo'n prestatie.

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

22/08

Bij Anderlecht waait er een frisse wind door het middenveld, en die heeft een naam: Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder heeft in enkele weken tijd een basisplaats vero...

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

27/08 9

Anderlecht vertrekt vandaag richting Athene voor de beslissende Europese voorronde. In de selectie zit ook Jan-Carlo Simic, die kampte met een lichte knieblessure maar weer...

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

27/08 9

Anderlecht vertrok woensdag naar Griekenland voor de cruciale return tegen AEK Athene. Na het 1-1 gelijkspel in Brussel moet paars-wit donderdag winnen om Europees voetbal ...

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

27/08

Anderlecht moet donderdag in Athene voorbij AEK om Europees voetbal veilig te stellen. Na het 1-1 gelijkspel in Brussel is de druk groot: verlies betekent meteen einde van ...

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

27/08 4

RSC Anderlecht reist deze donderdag naar AEK Athene, naar wat een ware heksenketel zou moeten zijn. De voorspellingen zijn niet in hun voordeel, maar de Paars-witten moeten...

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

27/08

De UEFA heeft Anderlecht gestraft na de heenwedstrijd tegen AEK Athene. De Mauves hebben een boete gekregen en een voorwaardelijke straf voor een gedeeltelijke sluiting van...

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

27/08

Anderlecht speelt donderdag de cruciale return tegen AEK Athene. Na de 1-1 in Brussel ligt alles nog open en strijdt paars-wit in Griekenland voor een Europees ticket.

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00

Anderlecht speelt donderdag zijn terugwedstrijd in de vierde en laatste voorronde van de UEFA Conference League. Het moet voorbij AEK Athene, nadat de heenwedstrijd in eige...

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00

Anderlecht moet zich donderdagavond voorbij AEK Athene zien te wurmen om zo de kwalificatie voor de UEFA Conference League veilig te stellen. Er staat heel wat druk op de w...

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30 8

Zoals we eerder al schreven, denkt Anderlecht eraan om Cedric Hatenboer uit te lenen. De 20-jarige Nederlander speelde dit seizoen nog geen enkele minuut bij de A-ploeg en ...

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15 1

Volgens transferexpert Rudy Galetti heeft Sporting CP navraag gedaan bij Anderlecht over Nilson Angulo. De Portugese topclub ziet de Ecuadoraan als een mogelijk alternatief...

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 2-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 1-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 0-0 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-1 Breidablik Breidablik
Servette Servette 0-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 1-0 Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved