LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht!

90+3

Coosemans moet de 3-0 voorkomen met een kattensprong.



90+1

Nog zes minuten extra tijd voor twee goals!



90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



90

De blamage is totaal voor Anderlecht!



88

Aboubakary Koita

Domagoj Vida





87

Nu of nooit. Als er geen goal uit de lucht valt, zal er geen meer vallen.



85

Gele kaart voor Nilson Angulo





84

In de heenwedstrijd was het alle ballen op Strakosha, vandaag is hij quasi werkloos in doel.



81

Bertaccini & co staan op een eiland. Snedige combinaties zitten er niet in.



78

Dereck Kutesa

James Penrice





78

Ook onder meer Jovic is in de ploeg gekomen. Die trapte ook al eens op doel, maar voorlopig geen doodsteek.



76

Nog een kwartier heeft Anderlecht. Neen, het lijkt er niet in te zitten.



73

Frantzdy Pierrot

Luka Jovic





73

Niclas Eliasson

Robert Ljubicic





73

Ook wat wissels bij de thuisploeg. Een van de nieuwkomers is er bijna met de 3-0, maar Kana kuist op.



70

Corner voor Anderlecht. Nog maar de tweede vanavond en ook weggekopt.



69

Ali Maamar

Tristan Degreef





68

Thorgan Hazard

Mario Stroeykens





67

Ook Stroeykens en Degreef gaan nog invallen. Kunnen zij nog zoden aan de dijk brengen?



64

Voorzet van Maamar, maar er is niemand die er echt bij kan.



61

Uur ver. De tijd dringt nu toch écht wel voor paars-wit.



59

Gele kaart voor Lazaros Rota





58

Anderlecht probeert nog eens iets op te zetten, maar het blijft kabbelen.



55

Neen, het tempo zit er ook na de rust voorlopig niet in.



52

Aan de overkant meteen Dolberg met een kopbal op aangeven van Angulo, maar geen aansluitingstreffer. Paars-wit heeft veel werk aan de winkel.



49

Bam! Meteen de 2-0 voor AEK Athene. Kutesa met een stevige pegel richting verste hoek en knap doelpunt op die manier.



48



Doelpunt van Dereck Kutesa





46

De bal rolt opnieuw. Drie nieuwe namen bij Anderlecht met Augustinsson, Bertaccini en Verschaeren!



45+3

De thuisploeg komt nog eens piepen, maar het schot van Pierrot komt er niet uit. Dat wordt rusten met 1-0.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Nathan De Cat

Yari Verschaeren





45

Yasin Özcan

Ludwig Augustinsson





45

César Huerta

Adriano Bertaccini





45

Koita met een wel héél erg gekraakt schot. Dat kabbelt een metertje naast.



42

Het is de thuisploeg die toch wat doordrukt. Willen ze match voor rust beslissen?



39

De Cat sleept er eens een corner uit, maar veel levert dat niet op.



36



Doelpunt van Aboubakary Koita (Niclas Eliasson)





36

We hadden er niet mogen op roepen. Koita - met een verleden bij STVV - trapt AEK Athene op voorsprong! Een stevige raket!



33

Het blijft wachten tot we een écht grote kans krijgen.



31

Halfuur ver. De thuisploeg blijft corners afdwingen, maar daar doen ze gelukkig voor Anderlecht weinig mee.



29

Anderlecht heeft het evenwicht nu wel weten te herstellen, maar AEK Athene toont zich helemaal anders dan vorige week.



26

Balverlies De Cat. Pierrot profiteert niet: in het blok bij Kana.



23

Eerst ene schotje van Kutesa over, daarna een gele kaart voor Dolberg voor gevaarlijk spel!



22

Gele kaart voor Kasper Dolberg





20

Huerta met een blok op Pilios. Dat levert hem geel op - hij was al verwittigd.



19

Gele kaart voor César Huerta





18

Een mooie actie van Anderlecht via Maamar, De Cat & co. Huerta speelt te slordig in.



15

De thuisploeg haalt er nu toch weer wat corners uit. Zo blijft het opletten.



12

Aan de overkant kan Pierrot eens dreigen, maar hij kan de bal niet knikken.



10

Eerste schotje op doel van Huerta, maar geen probleem voor Strakosha.



7

AEK gaat meteen vlotjes tegen de grond. Een 0-0 komt hen voorlopig niet slecht uit.



4

Anderlecht eist de bal op, maar in de omschakeling is het wel opletten af en toe.



1

De bal rolt in Athene!



1

AEK Athene - Anderlecht: 0-0



