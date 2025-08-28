1-0
Dereck Kutesa 48'
2-0
|Datum:
|28/08/2025 20:00
|Competitie:
|Conference League
|Speeldag:
|Play-offs (T)
LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht!
Alle hens aan dek voor RSC Anderlecht in Athene. Besnik Hasi en zijn troepen staan na de 1-1 in eigen huis onder zware druk. Volg de match bij ons helemaal LIVE en op de voet!
90+2' 39"
|
90+3
|
Coosemans moet de 3-0 voorkomen met een kattensprong.
|
90+1
|
Nog zes minuten extra tijd voor twee goals!
|
90
|
We krijgen 6 minuten blessuretijd.
|
90
|
De blamage is totaal voor Anderlecht!
|
88
|
Aboubakary Koita
Domagoj Vida
|
87
|
Nu of nooit. Als er geen goal uit de lucht valt, zal er geen meer vallen.
|
85
|
Gele kaart voor Nilson Angulo
|
84
|
In de heenwedstrijd was het alle ballen op Strakosha, vandaag is hij quasi werkloos in doel.
|
81
|
Bertaccini & co staan op een eiland. Snedige combinaties zitten er niet in.
|
78
|
Dereck Kutesa
James Penrice
|
78
|
Ook onder meer Jovic is in de ploeg gekomen. Die trapte ook al eens op doel, maar voorlopig geen doodsteek.
|
76
|
Nog een kwartier heeft Anderlecht. Neen, het lijkt er niet in te zitten.
|
73
|
Frantzdy Pierrot
Luka Jovic
|
73
|
Niclas Eliasson
Robert Ljubicic
|
73
|
Ook wat wissels bij de thuisploeg. Een van de nieuwkomers is er bijna met de 3-0, maar Kana kuist op.
|
70
|
Corner voor Anderlecht. Nog maar de tweede vanavond en ook weggekopt.
|
69
|
Ali Maamar
Tristan Degreef
|
68
|
Thorgan Hazard
Mario Stroeykens
|
67
|
Ook Stroeykens en Degreef gaan nog invallen. Kunnen zij nog zoden aan de dijk brengen?
|
64
|
Voorzet van Maamar, maar er is niemand die er echt bij kan.
|
61
|
Uur ver. De tijd dringt nu toch écht wel voor paars-wit.
|
59
|
Gele kaart voor Lazaros Rota
|
58
|
Anderlecht probeert nog eens iets op te zetten, maar het blijft kabbelen.
|
55
|
Neen, het tempo zit er ook na de rust voorlopig niet in.
|
52
|
Aan de overkant meteen Dolberg met een kopbal op aangeven van Angulo, maar geen aansluitingstreffer. Paars-wit heeft veel werk aan de winkel.
|
49
|
Bam! Meteen de 2-0 voor AEK Athene. Kutesa met een stevige pegel richting verste hoek en knap doelpunt op die manier.
|
48
|
Doelpunt van Dereck Kutesa
|
46
|
De bal rolt opnieuw. Drie nieuwe namen bij Anderlecht met Augustinsson, Bertaccini en Verschaeren!
|
|
Rust
|
45+3
|
De thuisploeg komt nog eens piepen, maar het schot van Pierrot komt er niet uit. Dat wordt rusten met 1-0.
|
45
|
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
|
45
|
Nathan De Cat
Yari Verschaeren
|
45
|
Yasin Özcan
Ludwig Augustinsson
|
45
|
César Huerta
Adriano Bertaccini
|
45
|
Koita met een wel héél erg gekraakt schot. Dat kabbelt een metertje naast.
|
42
|
Het is de thuisploeg die toch wat doordrukt. Willen ze match voor rust beslissen?
|
39
|
De Cat sleept er eens een corner uit, maar veel levert dat niet op.
|
36
|
Doelpunt van Aboubakary Koita (Niclas Eliasson)
|
36
|
We hadden er niet mogen op roepen. Koita - met een verleden bij STVV - trapt AEK Athene op voorsprong! Een stevige raket!
|
33
|
Het blijft wachten tot we een écht grote kans krijgen.
|
31
|
Halfuur ver. De thuisploeg blijft corners afdwingen, maar daar doen ze gelukkig voor Anderlecht weinig mee.
|
29
|
Anderlecht heeft het evenwicht nu wel weten te herstellen, maar AEK Athene toont zich helemaal anders dan vorige week.
|
26
|
Balverlies De Cat. Pierrot profiteert niet: in het blok bij Kana.
|
23
|
Eerst ene schotje van Kutesa over, daarna een gele kaart voor Dolberg voor gevaarlijk spel!
|
22
|
Gele kaart voor Kasper Dolberg
|
20
|
Huerta met een blok op Pilios. Dat levert hem geel op - hij was al verwittigd.
|
19
|
Gele kaart voor César Huerta
|
18
|
Een mooie actie van Anderlecht via Maamar, De Cat & co. Huerta speelt te slordig in.
|
15
|
De thuisploeg haalt er nu toch weer wat corners uit. Zo blijft het opletten.
|
12
|
Aan de overkant kan Pierrot eens dreigen, maar hij kan de bal niet knikken.
|
10
|
Eerste schotje op doel van Huerta, maar geen probleem voor Strakosha.
|
7
|
AEK gaat meteen vlotjes tegen de grond. Een 0-0 komt hen voorlopig niet slecht uit.
|
4
|
Anderlecht eist de bal op, maar in de omschakeling is het wel opletten af en toe.
|
1
|
De bal rolt in Athene!
|
1
|
AEK Athene - Anderlecht: 0-0
|
|
Vooraf
Besnik Hasi kiest voor één nieuwkomer. Nieuwkomer Yasin Özcan verwijst met zijn eerste basisplaats bij paars-wit Augustinsson naar de bank. Na de 1-1 in Brussel is het alle hens aan dek voor de troepen van Besnik Hasi.
