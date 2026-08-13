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Datum: 13/08/2026 20:30
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?
KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?
Foto: © photonews

Er komt een belangrijke donderdag aan voor het Belgisch voetbal. Zowel KAA Gent als RSC Anderlecht kunnen een nieuwe stap zetten richting een Europese herfst. De Buffalo's verdedigen een krappe voorsprong na een 0-1 zege in Göteborg.

Davy Roef heeft dit seizoen al vier clean sheets op rij weten te pakken. Tegen Cherkasy werd het twee keer 0-0, tegen KV Mechelen afgelopen weekend 2-0 en in Göteborg werd met 0-1 gewonnen. Als Roef donderdagavond zijn netten schoon houdt, dan is de kwalificatie voor de laatste voorronde binnen.

Zover is het natuurlijk nog niet, want ook in de vorige ronde kwam Göteborg na een achterstand nog terug in de wedstrijd. En dus blijft het met twee woorden spreken, zeker gezien er toch wel wat twijfels zijn vanuit de blessureboeg.

KAA Gent verdedigt een 0-1 voorsprong tegen Göteborg

Christian Burgess zal er mogelijk niet bij zijn tegen de Zweden en hoewel Paskotsi het in de tweede helft tegen Mechelen ook prima deed, is dat toch een slok op de borrel. Coach Rik De Mil sprak erover op zijn persconferentie.

"De zwelling verbetert dagdagelijks", opende De Mil op zijn persconferentie tegen Het Laatste Nieuws alvast met goed nieuws. Het blijft volgens de coach een race tegen de tijd en daarom wordt er op dit moment nog geen beslissing genomen.

Spelen Max Dean en/of Christian Burgess tegen Göteborg?

De speler zal dus sowieso in de selectie zitten voor de clash met IFK Göteborg en mogelijk wordt er pas donderdag - of eventueel zelfs pas na de opwarming? - een beslissing genomen. "We kunnen de kwaliteiten en de ervaring van Christian goed gebruiken. Anderzijds gaan we geen domme dingen doen. De kans dat hij donderdagavond speelt? Ik zou 40-60 zeggen."

Anderzijds zien we wel mogelijk terug Max Dean op het veld, ook al zit die met een vorm van transferitis en wil hij een mooie transfer naar Engeland maken. "Hij is opgelucht door de gesprekken die we hebben gehad. Als hij de knop kan omdraaien, dan kan hij van waarde zijn voor onze ploeg", klonk het op de persconferentie. Volgens de coach is er niets concreet qua aanbieding uit het buitenland.

Prono KAA Gent - IFK Göteborg

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk IFK Göteborg IFK Göteborg wint
70% 20% 10%
Populairste
3-1
(2x)		 1-1
(2x)		 2-0
(2x)

Vergelijking KAA Gent - IFK Göteborg

Positie

22
122

Onderlinge duels gewonnen

1
0
0
06/08 19:00 IFK Göteborg IFK Göteborg 0-1 KAA Gent KAA Gent

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
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