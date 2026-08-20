Volg KAA Gent - Hibernian live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
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Datum: 20/08/2026 20:30
Competitie: Conference League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan
Foto: © photonews

Twee klips omzeild, op naar de derde en laatste. KAA Gent neemt het donderdagavond op tegen het Schotse Hibernian, met één duidelijk doel: de League Phase van de Conference League halen. Coach Rik De Mil beseft dat het er 'boenk' op zal moeten zijn.

Tegen Cherkasy werd het twee keer 0-0 en werd Davy Roef de penaltyheld, tegen IFK Göteborg werd het 0-1 in Zweden en 1-1 in eigen huis. En nu staat HIbernian voor de deur, de derde en laatste tegenstander in de voorrondes van de Conference League.

De Buffalo's hebben ervaring met drie voorrondes in de Conference League overleven en dat is ook deze week de absolute betrachting. De wedstrijd tegen OH Leuven is uitgesteld naar 3 september, dus Gent kan compleet toeleven naar deze partij.

Een zeer belangrijk tweeluik voor KAA Gent

"We beseffen dat dit een belangrijk tweeluik is. We willen die groepsfase halen en dat hebben we ook in het begin van het seizoen gezegd. Het zorgt voor het nodige enthousiasme, maar we zullen heel goed moeten zijn."

"Het leeft bij iedereen en het is nodig. We moeten eerst thuis en het zou geen goed signaal zijn om afwachtend te spelen, ook al mogen we ook niet naïef worden of naïef spelen. We willen een bepaald verschil maken."

KAA Gent zal er vol voor moeten gaan tegen Hibernian

"Die matchen tegen Cherkasy waren zeer goed, omdat het toen heel moeilijk was en wat minder ging. Dan kom je als groep dichter bij elkaar. Daar hebben we een basis gelegd om stelselmatig beter geworden, al moeten we nog veel stappen zetten", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

"We zullen opnieuw stappen moeten zetten om deze ploeg te verslaan." Iedereen is - op Goore en Samoise na dan - gewoon fit voor het duel tegen de Schotten, waardoor Rik De Mil sportieve keuzes kan maken op zoek naar zijn sterkste elf. U kan de wedstrijd vanavond bij ons LIVE en op de voet volgen, de match vangt aan om 20.30 uur.

Prono KAA Gent - Hibernian

KAA Gent wint
Hibernian wint
Populairste
2-1
(4x)		 2-0
(2x)		 0-2
(1x)

Vergelijking KAA Gent - Hibernian

Positie

23
81

Conference League

 Play-offs (H)
Bialystok Bialystok 18:00 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Inter Turku FC Inter Turku 18:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 18:00 Larne Larne
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 19:00 Sankt Gallen Sankt Gallen
Tromsø IL Tromsø IL 19:00 Brighton Brighton
FC Midtjylland FC Midtjylland 19:00 Rijeka Rijeka
PAOK PAOK 19:45 Brann Brann
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 20:00 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 20:00 Monaco Monaco
FC Twente FC Twente 20:00 FK Qarabag FK Qarabag
Drita Drita 20:00 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Sion Sion 20:15 Ajax Ajax
Panathinaikos Panathinaikos 20:30 Hradec Králové Hradec Králové
Motherwell Motherwell 20:30 Freiburg Freiburg
Lugano Lugano 20:30 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
KAA Gent KAA Gent 20:30 Hibernian Hibernian
Atalanta Atalanta 20:30 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Hearts Hearts 20:45 Rapid Wien Rapid Wien
Getafe Getafe 21:00 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Hajduk Split Hajduk Split 21:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Braga Braga 21:00 Austria Wien Austria Wien
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 21:00 KuPS KuPS
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 21:00 Pafos FC Pafos FC
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