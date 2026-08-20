Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Twee klips omzeild, op naar de derde en laatste. KAA Gent neemt het donderdagavond op tegen het Schotse Hibernian, met één duidelijk doel: de League Phase van de Conference League halen. Coach Rik De Mil beseft dat het er 'boenk' op zal moeten zijn.

Tegen Cherkasy werd het twee keer 0-0 en werd Davy Roef de penaltyheld, tegen IFK Göteborg werd het 0-1 in Zweden en 1-1 in eigen huis. En nu staat HIbernian voor de deur, de derde en laatste tegenstander in de voorrondes van de Conference League.

De Buffalo's hebben ervaring met drie voorrondes in de Conference League overleven en dat is ook deze week de absolute betrachting. De wedstrijd tegen OH Leuven is uitgesteld naar 3 september, dus Gent kan compleet toeleven naar deze partij.

Een zeer belangrijk tweeluik voor KAA Gent

"We beseffen dat dit een belangrijk tweeluik is. We willen die groepsfase halen en dat hebben we ook in het begin van het seizoen gezegd. Het zorgt voor het nodige enthousiasme, maar we zullen heel goed moeten zijn."

"Het leeft bij iedereen en het is nodig. We moeten eerst thuis en het zou geen goed signaal zijn om afwachtend te spelen, ook al mogen we ook niet naïef worden of naïef spelen. We willen een bepaald verschil maken."

KAA Gent zal er vol voor moeten gaan tegen Hibernian

"Die matchen tegen Cherkasy waren zeer goed, omdat het toen heel moeilijk was en wat minder ging. Dan kom je als groep dichter bij elkaar. Daar hebben we een basis gelegd om stelselmatig beter geworden, al moeten we nog veel stappen zetten", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.





"We zullen opnieuw stappen moeten zetten om deze ploeg te verslaan." Iedereen is - op Goore en Samoise na dan - gewoon fit voor het duel tegen de Schotten, waardoor Rik De Mil sportieve keuzes kan maken op zoek naar zijn sterkste elf. U kan de wedstrijd vanavond bij ons LIVE en op de voet volgen, de match vangt aan om 20.30 uur.