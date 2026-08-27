Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal

Wat een avond voor KAA Gent. De Buffalo's verzekerden zich van een plek in de League Phase van de Conference League na een wedstrijd die alle kanten opging.

De openingsfase was meteen van een ander kaliber in vergelijking met vorige week donderdag. De wedstrijd was nog geen vijf minuten bezig of Gent kreeg de bal al in doel, maar de treffer werd afgekeurd. Een best discutabele beslissing. Sallinger had de bal na een voorzet van Araujo gelost na een lichte duw van Vergara.

Net voor de rust was het dan toch raak voor KAA Gent. Vergara plukte een voorzet van Araujo met zijn linker uit de lucht en haalde vervolgens in de draai verwoestend uit met zijn rechter. De Buffalo's gingen zo met een verdiende voorsprong de rust in.

Schotten slaan helemaal terug

De bezoekers stonden op rozen, maar daar wilde de thuisploeg in de tweede helft maar al te graag verandering in brengen. Mulligan kapte naar binnen en leverde met zijn mindere linker een bijzonder zwakke poging af. Boyle stond op de juiste plaats om het schot te onderscheppen en werkte de bal van dichtbij zelf voorbij Roef tegen de netten.

Dat feestje ging echter niet door voor de Schotten. De VAR zag voorafgaand aan het doelpunt handspel van Boyle.

Dat de Schotten gretig uit de kleedkamer waren gekomen, was een understatement. Niet veel later was het dan toch raak. McGrath schilderde een voorzet richting de tweede paal. Kerr hield Van der Heyden aan de praat en buffelde de bal snoeihard met het hoofd tegen de netten.





Een bijzonder zure tegentreffer voor KAA Gent, dat de wedstrijd in enkele minuten volledig uit handen gaf. De Schotten bepaalden volledig het tempo in de tweede helft en kwamen via een doelpunt van Passlack zelfs op voorsprong.

Burgess brengt Gent terug

KAA Gent toonde opnieuw veerkracht. Eerst verwerkte Burgess een hoekschop nog tegen de paal, maar niet veel later was het wel raak voor de verdediger. Burgess klom hoog en kopte de Buffalo's opnieuw langszij.

En daarmee was het Gentse sprookje nog niet afgelopen.

Chaiwa schenkt Gent Europese kwalificatie

In de absolute slotfase draaide KAA Gent de rollen helemaal om. Seck deed het met een versnelling op rechts en wilde de mee opgerukte Cissé aanspelen. Chaiwa zag het gevaar, kwam tussenbeide en gleed de bal ongelukkig in eigen doel.

Van 2-1 naar 2-3 in de slotfase: KAA Gent draaide een wedstrijd die volledig dreigde te ontsporen alsnog helemaal om. De Buffalo's hielden vervolgens stand en mogen zich opmaken voor de League Phase van de Conference League.