Datum: 27/08/2026 21:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Easter Road
Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal
Robbie Maes
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Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal
Foto: © photonews

Wat een avond voor KAA Gent. De Buffalo's verzekerden zich van een plek in de League Phase van de Conference League na een wedstrijd die alle kanten opging.

De openingsfase was meteen van een ander kaliber in vergelijking met vorige week donderdag. De wedstrijd was nog geen vijf minuten bezig of Gent kreeg de bal al in doel, maar de treffer werd afgekeurd. Een best discutabele beslissing. Sallinger had de bal na een voorzet van Araujo gelost na een lichte duw van Vergara.

Net voor de rust was het dan toch raak voor KAA Gent. Vergara plukte een voorzet van Araujo met zijn linker uit de lucht en haalde vervolgens in de draai verwoestend uit met zijn rechter. De Buffalo's gingen zo met een verdiende voorsprong de rust in.

Schotten slaan helemaal terug

De bezoekers stonden op rozen, maar daar wilde de thuisploeg in de tweede helft maar al te graag verandering in brengen. Mulligan kapte naar binnen en leverde met zijn mindere linker een bijzonder zwakke poging af. Boyle stond op de juiste plaats om het schot te onderscheppen en werkte de bal van dichtbij zelf voorbij Roef tegen de netten.

Dat feestje ging echter niet door voor de Schotten. De VAR zag voorafgaand aan het doelpunt handspel van Boyle.

Dat de Schotten gretig uit de kleedkamer waren gekomen, was een understatement. Niet veel later was het dan toch raak. McGrath schilderde een voorzet richting de tweede paal. Kerr hield Van der Heyden aan de praat en buffelde de bal snoeihard met het hoofd tegen de netten.

Een bijzonder zure tegentreffer voor KAA Gent, dat de wedstrijd in enkele minuten volledig uit handen gaf. De Schotten bepaalden volledig het tempo in de tweede helft en kwamen via een doelpunt van Passlack zelfs op voorsprong.

Burgess brengt Gent terug

KAA Gent toonde opnieuw veerkracht. Eerst verwerkte Burgess een hoekschop nog tegen de paal, maar niet veel later was het wel raak voor de verdediger. Burgess klom hoog en kopte de Buffalo's opnieuw langszij.

En daarmee was het Gentse sprookje nog niet afgelopen.

Chaiwa schenkt Gent Europese kwalificatie

In de absolute slotfase draaide KAA Gent de rollen helemaal om. Seck deed het met een versnelling op rechts en wilde de mee opgerukte Cissé aanspelen. Chaiwa zag het gevaar, kwam tussenbeide en gleed de bal ongelukkig in eigen doel.

Van 2-1 naar 2-3 in de slotfase: KAA Gent draaide een wedstrijd die volledig dreigde te ontsporen alsnog helemaal om. De Buffalo's hielden vervolgens stand en mogen zich opmaken voor de League Phase van de Conference League.

Opstellingen

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Hibernian Hibernian
Sallinger Raphael 90' 5.56 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Passlack Felix 90' 7.23 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kerr Jason 90' 7.35 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 61/68 (89.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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O'Hora Warren 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Obita Jordan 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Mulligan Josh A 90' 7.04 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Chaiwa Miguel   90' 4.96 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/46 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Major Adam 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Boyle Martin 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
McGrath Jamie A 83' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lowe Nathan 90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Hanley Grant 0'  
Newell Joe 0'  
Smith Jordan 0'  
Iredale Jack 0'  
Cadden Nicky 0'  
Molotnikov Rudi 0'  
Suto Ante 14' 6.66 -
Meer statistieken
Wright Callum 7' 5.74  
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Megwa Kanayo 0' 5.96  
Meer statistieken
MacIntyre Jacob 0'  
Owens Freddie 0'  
Abdulai Azeem 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.63 9
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Burgess Christian  90' 7.26 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 79/82 (96.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
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Van Der Heyden Siebe 82' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 76/77 (98.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago A 90' 7.65 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 82' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe   82' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Delorge Mathias 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 69/74 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 63' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 64' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vergara Josué 90' 7.79 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Abdullahi Abubakar 0'  
Paskotsi Maksim 0'  
Bénes László A 8' 6.71  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Omgba Aimé 0'  
Wilson Kyrell 27' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 8' 6.09  
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Vandenberghe Tom 0'  
Seck El Hadji 26' 6.65 -
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Cisse Ibrahima 8' 6.97  
Meer statistieken
Herbeleef Hibernian - KAA Gent

Conference League

 Play-offs (T)
Rapid Wien Rapid Wien 2-2P Hearts Hearts
KuPS KuPS 1-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Jablonec 97 Jablonec 97 18:00 Bialystok Bialystok
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-1 Lugano Lugano
FK Qarabag FK Qarabag 1-4 FC Twente FC Twente
Jablonec 97 Jablonec 97 P1-0 Rangers FC Rangers FC
Freiburg Freiburg 4-1 Motherwell Motherwell
Monaco Monaco 4-1 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 2-3* Hajduk Split Hajduk Split
Hradec Králové Hradec Králové 1-2 Panathinaikos Panathinaikos
Pafos FC Pafos FC 4-2* KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 4-1 FC Inter Turku FC Inter Turku
Brann Brann 3-2 PAOK PAOK
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 0-0 Drita Drita
Riga FC Riga FC 2-1 KI Klaksvik KI Klaksvik
Ajax Ajax 5-3 Sion Sion
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-3 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0-1 Atalanta Atalanta
Austria Wien Austria Wien 0-0 Braga Braga
Brighton Brighton 4-0 Tromsø IL Tromsø IL
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3-1 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
Rijeka Rijeka 1-4 FC Midtjylland FC Midtjylland
Larne Larne 0-2 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Hibernian Hibernian 2-3 KAA Gent KAA Gent
Partizan Belgrado Partizan Belgrado 2-1 Getafe Getafe
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