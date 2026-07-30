Datum: 30/07/2026 20:30
Competitie: Conference League
Speeldag: Ronde 2
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

LIVE: KAA Gent serveert andermaal erg lauwe koffie

KAA Gent gaat in eigen huis op zoek naar een ticket voor de volgende ronde in de Conference League. Na het gelijkspel van vorige week in Polen is het zaak om in eigen huis te winnen van het team uit Oekraïne. Kanga is niet fit, Max Dean en Hyllarion Goore beginnen vooraan in de ploeg.

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Stand Live
Tijd   41' 11" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Discussieer live mee! Lees 10 reacties...
39
 Af en toe een beetje tumult en duels tussen de spelers en lichtje brandjes om te blussen, maar globaal een erg zwakke eerste helft van beide ploegen. Dat zijn er dan eigenlijk al drie als we de heenwedstrijd ook meetellen.
36
 Schotje van Max Dean, te zwak om de doelman te bedreigen.
33
 We kabbelen richting rust. Het gaat van kwaad naar erger, zo slordig allemaal.
30
 De fans in een toch over halfvol gevulde Planet Group Arena gaan er achter staan. Ze hebben door dat de spelers hen nodig hebben.
27
 Nog niet veel soeps hier. Veel middenveldspel in deze fase van de wedstrijd.
24
 De bezoekers beginnen zich nu toch wel wat te roeren. De schoten gaan gelukkig voor de Buffalo's voorlopig vooral naast.
21
 De bezoekers halen er nog eens een corner uit via Assinor. Een nieuwe plukbal voor Davy Roef.
18
 IFK Göteborg is in de verlengingen komaf aan het maken met Levadia Tallinn. Als Gent doorgaat, dan wordt het een tripje naar Zweden en niet Estland.
16
 Voorzet van Pasich, maar die gaat iedereen voorbij. Aan de overkant een keertje dreiging van Gent, maar ook gewoon een doeltrap.
13
 David Cody krijgt heel wat vrijheid, maar zijn schot kan worden gered door Roef.
10
 Nu een vrije trap voor KAA Gent. Een makkelijke plukbal wordt het.
7
 We zitten volop in het academisch kwartiertje. Nog geen echte kansen, Gent probeert de bal nu wel wat meer te hebben.
4
 Een vrije trap voor Cherkasy levert na veel vijven en zessen een hoekschop op. Daaruit komt geen gevaar.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena!
1
 KAA Gent - Cherkasi: 0-0
KAA Gent (KAA Gent - Cherkasi)
KAA Gent: Davy Roef - Tiago Araujo - Mouhamed Ngom - Siebe Van Der Heyden - Christian Burgess - Mathias Delorge - László Bénes - Leonardo Da Silva Lopes - Max Dean - Hyllarion Goore
Bank: Ibrahima Cisse - Maksim Paskotsi - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Matties Volckaert - El Hadji Seck - Abubakar Abdullahi

Cherkasi (KAA Gent - Cherkasi)
Cherkasi: Oleksiy Palamarchuk - Oleksandr Drambaev - Nazarii Muravskyi - Adam yakubu - Oleh Horin - Hennadii Pasich - Artur Ryabov - Roman Didyk - Denys Kuzyk - Cody David - Mark Assinor
Bank: Dmytro Ledviy - Ajdi Dajko - Artur Mykytyshyn - Yegor Tverdokhlib - Yevgeniy Pastukh - Danilo Kravchuk - Talles Brener - Kirill Samoylenko - Andriy Kitela - Tedi Cara

Vooraf
KAA Gent gaat in eigen huis op zoek naar een ticket voor de volgende ronde in de Conference League. Na het gelijkspel van vorige week in Polen is het zaak om in eigen huis te winnen van het team uit Oekraïne. Kanga is niet fit, Max Dean en Hyllarion Goore beginnen vooraan in de ploeg.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy  
Araujo Tiago  
Ngom Mouhamed  
Van Der Heyden Siebe  
Burgess Christian  
Delorge Mathias  
Bénes László  
Lopes Leonardo Da Silva  
Dean Max  
Goore Hyllarion  
Bank
Cisse Ibrahima  
Paskotsi Maksim  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
De Vlieger Tibe  
El Âdfaoui Mohammed  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Volckaert Matties  
Seck El Hadji  
Abdullahi Abubakar  
 

Cherkasi Cherkasi
Palamarchuk Oleksiy  
Drambaev Oleksandr  
Muravskyi Nazarii  
yakubu Adam  
Horin Oleh  
Pasich Hennadii  
Ryabov Artur  
Didyk Roman  
Kuzyk Denys  
David Cody  
Assinor Mark  
Bank
Ledviy Dmytro  
Dajko Ajdi  
Mykytyshyn Artur  
Tverdokhlib Yegor  
Pastukh Yevgeniy  
Kravchuk Danilo  
Talles Brener  
Samoylenko Kirill  
Kitela Andriy  
Cara Tedi  

Vooraf

Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender
Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender
Foto: © photonews

KAA Gent staat op 30 juli al voor een eerste match van de waarheid. Tegen Cherkasy heeft het geen enkel excuus: enkel een overwinning (eventueel na 120 minuten en strafschoppen) volstaat om de volgende ronde in de Conference League te halen.

AA Gent moet donderdagavond voorbij Cherkasy, anders is het Europese avontuur nu al voorbij. De heenwedstrijd maakte andermaal duidelijk dat er nog werk aan de winkel is bij de Buffalo's, die nog lang niet in topvorm zitten.

Wat kan KAA Gent tegen Cherkasy?

En tegen Cherkasy is het toch meteen van moeten, want nu al uit Europa liggen? Neen, dat staat niet op het 'verlanglijstje' van Sam Baro, Rik De Mil & co. Het enige voordeel? De voorbije keren dat het echt van moeten was, lukte het wel telkens.

"Vorig seizoen hebben we het in onze do or die-duels goed gedaan. Herinner je de slotmatchen in de strijd om play-off 1. En dan die barragewedstrijd tegen Racing Genk. We hebben die telkens gewonnen", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd.

KAA Gent heeft geen excuus, wie staat in de spits?

Zowel tegen FCV Dender EH als tegen KRC Genk was het wel kielekiele. En ook de heenwedstrijd in Polen tegen de club uit Oekraïne deden niet meteen de beste dingen vermoeden: het spel was bijwijlen traag, de efficiëntie was er niet en Davy Roef was misschien alweer de beste Buffalo.

In de terugwedstrijd zal het anders en beter moeten. Rest de vraag wie er in de spits zal staan. Krijgt Kanga voor eigen volk en publiek een nieuwe kans, of kiest Rik De Mil voor Max Dean in de aanval? Het tweede lijkt meer waarschijnlijk, maar in deze fase gaat het vooral over het resultaat - alweer.

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

29/07 8

KAA Gent zou zich moeten kunnen kwalificeren in de tweede kwalificatieronde van de Conference League, maar na de 0-0 uit de heenmatch tegen LNZ Cherkasy is dat nog geen zek...

Conference League

 Ronde 2
Floriana Floriana 21/07 Drita Drita
Spartak Trnava Spartak Trnava 0-0 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga Braga
Panev?žys Panev?žys 1-1 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
HJK HJK 5-0 Coleraine Coleraine
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 3-1 Valletta FC Valletta FC
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau 1-1 FC Noah FC Noah
GAIS GAIS 1-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FCSB FCSB 2-3 FK Auda FK Auda
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Paksi SE Paksi SE 1-2 Panathinaikos Panathinaikos
Varaždin Varaždin 3-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Lugano Lugano 1-0 Dukagjini Dukagjini
Cherkasi Cherkasi 0-0 KAA Gent KAA Gent
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Ludogorets
Motherwell Motherwell 2-0 HB Tórshavn HB Tórshavn
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 1-0 Zrinjski Zrinjski
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia P0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Dukagjini Dukagjini 1-5 Lugano Lugano
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-1 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1-1 Panev?žys Panev?žys
FC Noah FC Noah 2-1 Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 Varaždin Varaždin
FK Auda FK Auda 4-1 FCSB FCSB
HB Tórshavn HB Tórshavn 0-3 Motherwell Motherwell
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 6-0 GAIS GAIS
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1-2 AEK Larnaca AEK Larnaca
Valletta FC Valletta FC 0-4 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Ludogorets Ludogorets 0-1 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Zrinjski Zrinjski 1-0 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
Panathinaikos Panathinaikos 0-1 Paksi SE Paksi SE
KAA Gent KAA Gent 0-0 Cherkasi Cherkasi
Coleraine Coleraine 0-1 HJK HJK
Braga Braga 0-0 Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo
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