Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

KAA Gent is zijn seizoen in de Planet Group Arena begonnen zoals het vorig seizoen ten einde is gekomen: met een thriller van 120 minuten met het nodige bibbergeld. Tegen KRC Genk liep het goed af, tegen LNZ Cherkasy ook. Alweer met dank aan ... Davy Roef.

KAA Gent wist na de 0-0 in Polen tegen LNZ Cherkasy uit Oekraïne dat het in eigen huis zou moeten scoren - al dan niet vanop de stip - om de derde voorronde te halen van de Conference League. Vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat dat tegen IFK Göteborg uit Zweden zou zijn.

De Zweden wisten na verlengingen met 1-3 te winnen bij Levadia Tallinn en zo de verrassende nederlaag uit de heenwedstrijd (1-2) uit te wissen. Een tripje naar Zweden dus in plaats van Estland voor de Buffalo's bij plaatsing voor de volgende ronde.

KAA Gent zonder Kanga en zonder kansen tegen LNZ Cherkasy

Dan moest KAA Gent natuurlijk wel voorbij LNZ Cherkasy raken in eigen huis. Met de steun van het publiek zou het toch moeten lukken om meer zwier in de match te krijgen dan in een desolaat stadion in Polen zoals tijdens de heenwedstrijd?

Wel: dat viel toch eigenlijk best tegen. Rik De Mil hield het vertrouwen in zijn manschappen van vorige week en deed slechts één noodgedwongen wissel: Kanga was geblesseerd aan de voet en daardoor kwam Max Dean in zijn plaats.







Een bijwijlen bedrijvige Dean kwam in de eerste helft tot een zwak schotje in de handen van Oleksii Palamarchuk, in de tweede helft zoefde een afstandskogel van hem rakelings naast - of zelfs op de paal. Verder was het alweer een vrij kansloze wedstrijd, waarin beide ploegen meer schrik leken te hebben om in het mes te lopen dan om zelf te willen scoren.

120 minuten bibbergeld én strafschoppen tegen LNZ Cherkasy ...

Verlengingen dus? Verlengingen dus, want er werd niet gescoord in de reguliere speeltijd. KAA Gent raakte in de voorrondes van de Conference League na 120 minuten zwoegen tegen KRC Genk én strafschoppen en het begon zijn seizoen meteen op vergelijkbare wijze.

In de eerste verlenging kregen de Buffalo's een goede mogelijkheid, maar Araujo zag zijn poging afgeblokt worden. En zo werd steeds duidelijker dat we toch op weg waren naar strafschoppen, ook al kwamen de ingevallen Seck én Volckaert nog dichtbij. In de strafschoppen moest Davy Roef dan maar weer laten zien wat hij in zijn mars had ... Waarop hij meteen de tweede elfmeter van Tverdokhlib wist te pakken. Toen die van Kuzyk tegen de lat ging, maakte Sonko het af. Tegen Göteborg zal het wel beter moeten, maar de eerste horde is alvast genomen.