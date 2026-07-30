KAA Gent KAA Gent
P0-0
Cherkasi Cherkasi
gntKAA Gent
Cherkasi
Datum: 30/07/2026 20:30
Competitie: Conference League
Speeldag: Ronde 2
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held
Foto: © photonews

KAA Gent is zijn seizoen in de Planet Group Arena begonnen zoals het vorig seizoen ten einde is gekomen: met een thriller van 120 minuten met het nodige bibbergeld. Tegen KRC Genk liep het goed af, tegen LNZ Cherkasy ook. Alweer met dank aan ... Davy Roef.

KAA Gent wist na de 0-0 in Polen tegen LNZ Cherkasy uit Oekraïne dat het in eigen huis zou moeten scoren - al dan niet vanop de stip - om de derde voorronde te halen van de Conference League. Vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat dat tegen IFK Göteborg uit Zweden zou zijn.

De Zweden wisten na verlengingen met 1-3 te winnen bij Levadia Tallinn en zo de verrassende nederlaag uit de heenwedstrijd (1-2) uit te wissen. Een tripje naar Zweden dus in plaats van Estland voor de Buffalo's bij plaatsing voor de volgende ronde.

KAA Gent zonder Kanga en zonder kansen tegen LNZ Cherkasy

Dan moest KAA Gent natuurlijk wel voorbij LNZ Cherkasy raken in eigen huis. Met de steun van het publiek zou het toch moeten lukken om meer zwier in de match te krijgen dan in een desolaat stadion in Polen zoals tijdens de heenwedstrijd?

Wel: dat viel toch eigenlijk best tegen. Rik De Mil hield het vertrouwen in zijn manschappen van vorige week en deed slechts één noodgedwongen wissel: Kanga was geblesseerd aan de voet en daardoor kwam Max Dean in zijn plaats.



Een bijwijlen bedrijvige Dean kwam in de eerste helft tot een zwak schotje in de handen van Oleksii Palamarchuk, in de tweede helft zoefde een afstandskogel van hem rakelings naast - of zelfs op de paal. Verder was het alweer een vrij kansloze wedstrijd, waarin beide ploegen meer schrik leken te hebben om in het mes te lopen dan om zelf te willen scoren.

120 minuten bibbergeld én strafschoppen tegen LNZ Cherkasy ...

Verlengingen dus? Verlengingen dus, want er werd niet gescoord in de reguliere speeltijd. KAA Gent raakte in de voorrondes van de Conference League na 120 minuten zwoegen tegen KRC Genk én strafschoppen en het begon zijn seizoen meteen op vergelijkbare wijze.

In de eerste verlenging kregen de Buffalo's een goede mogelijkheid, maar Araujo zag zijn poging afgeblokt worden. En zo werd steeds duidelijker dat we toch op weg waren naar strafschoppen, ook al kwamen de ingevallen Seck én Volckaert nog dichtbij. In de strafschoppen moest Davy Roef dan maar weer laten zien wat hij in zijn mars had ... Waarop hij meteen de tweede elfmeter van Tverdokhlib wist te pakken. Toen die van Kuzyk tegen de lat ging, maakte Sonko het af. Tegen Göteborg zal het wel beter moeten, maar de eerste horde is alvast genomen.

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy   90' 6.6 -
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Araujo Tiago 90' 6.5 -
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Ngom Mouhamed 90' -
Van Der Heyden Siebe 90' 6.3 -
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Burgess Christian   90' 6.15 -
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Delorge Mathias 84' -
Bénes László 45' -
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.9 -
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Dean Max 84' -
Goore Hyllarion 90' -
Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 6' 6.8  
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De Vlieger Tibe 45' 6.1 -
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El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 6' 6.7  
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Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 0' 6.5  
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Seck El Hadji 0' 6.4  
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Abdullahi Abubakar 0'  
Cisse Ibrahima 20' 6.2 -
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Cherkasi Cherkasi
Palamarchuk Oleksiy 90' 6.8 -
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Drambaev Oleksandr 90' 6.1 -
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Muravskyi Nazarii 90' 6.2 -
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yakubu Adam 90' -
Horin Oleh 90' 6.9 -
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Pasich Hennadii 90' -
Ryabov Artur 90' -
Didyk Roman 90' -
Kuzyk Denys 90' 6.1 -
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David Cody 90' -
Assinor Mark 90' -
Bank
Ledviy Dmytro 0'  
Dajko Ajdi 0'  
Mykytyshyn Artur 22' 6.7 -
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Tverdokhlib Yegor 0' 6.5  
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Pastukh Yevgeniy 0'  
Kravchuk Danilo 0' 6.6  
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Talles Brener 0' 6.5  
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Samoylenko Kirill 0'  
Kitela Andriy 0' 6.3  
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Cara Tedi 0'  
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Conference League

 Ronde 2
Floriana Floriana 21/07 Drita Drita
Spartak Trnava Spartak Trnava 0-0 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga Braga
Panev?žys Panev?žys 1-1 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
HJK HJK 5-0 Coleraine Coleraine
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 3-1 Valletta FC Valletta FC
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau 1-1 FC Noah FC Noah
GAIS GAIS 1-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FCSB FCSB 2-3 FK Auda FK Auda
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Paksi SE Paksi SE 1-2 Panathinaikos Panathinaikos
Varaždin Varaždin 3-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Lugano Lugano 1-0 Dukagjini Dukagjini
Cherkasi Cherkasi 0-0 KAA Gent KAA Gent
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Ludogorets
Motherwell Motherwell 2-0 HB Tórshavn HB Tórshavn
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 1-0 Zrinjski Zrinjski
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia P0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Dukagjini Dukagjini 1-5 Lugano Lugano
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-1 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1-1 Panev?žys Panev?žys
FC Noah FC Noah 2-1 Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 Varaždin Varaždin
FK Auda FK Auda 4-1 FCSB FCSB
HB Tórshavn HB Tórshavn 0-3 Motherwell Motherwell
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 6-0 GAIS GAIS
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem P2-3 AEK Larnaca AEK Larnaca
Valletta FC Valletta FC 0-4 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Ludogorets Ludogorets 2-2 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Zrinjski Zrinjski 2-2 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
Panathinaikos Panathinaikos 2-2 Paksi SE Paksi SE
KAA Gent KAA Gent P0-0 Cherkasi Cherkasi
Coleraine Coleraine 0-3 HJK HJK
Braga Braga 4-0 Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo
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