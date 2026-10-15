KAA Gent KAA Gent
1-0
Aarhus GF Aarhus GF
gntKAA Gent
Aarhus GF
(Tiago Araujo) Hyllarion Goore 87'
1-0
Datum: 15/10/2026 18:45
Competitie: Conference League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
En dat is 15: KAA Gent zet ongeziene reeks neer en dendert ook in Europa verder
En dat is 15: KAA Gent zet ongeziene reeks neer en dendert ook in Europa verder
Foto: © photonews

KAA Gent blijft ook na vijftien speeldagen dit seizoen ongeslagen. In eigen huis is het de campagne in de Conference League wel zonder al te veel franjes begonnen, maar door een laat doelpunt van Goore is het rapport wel andermaal perfect. En zo doen de Buffalo's meteen een goede zaak in de Conference League.

KAA Gent staat met 22 op 24 knap aan de leiding in de Jupiler Pro League. En ook Europees werd nog niet verloren dit seizoen: veertien wedstrijden ongeslagen, daar kan je mee thuiskomen. Rik De Mil had dan ook weinig redenen om bij te sturen bij zijn team. 

Volckaert en Delorge kwamen wel tussen de lijnen. Paskotsi was deze week even naar Estland na een overlijden in de familie, maar kwam terug en kon achterin meteen zijn plaatsje innemen naast Van der Heyden en Burgess.

KAA Gent tegen een vertimmerde Deense ploeg

Die Van der Heyden zou aan de rust licht geblesseerd aan de kant blijven - hopelijk voor de Buffalo's valt die blessure mee, want de spoeling is toch vrij dun achteraan stilaan. De bezoekers dan? Daar waren liefst acht nieuwkomers te vinden.

De drie spelers die wél twee keer aan de wedstrijd begonnen werden ook nog gewisseld. De coach legt de nadruk op de competitie, want de club staat amper tiende op twaalf ploegen en heeft 8 op 30 in de stand. Nochtans waren ze ook in Gent, met een 'B-ploeg' dus, op weg naar een resultaat.

Buffalo's morsen met de kansen tegen Aarhus

De beste kansen waren wel voor Gent, maar de Buffalo's lieten een paar grote kansen liggen. Voor de pauze had Cissé altijd moeten scoren oog in oog met de Deense doelman en ook een paar kopkansen van hem en onder meer Burgess gingen niet tegen de touwen.

Ook na de pauze was er onder meer een trap van Araujo, een paar goede reddingen van de Deense doelman en een bal op de paal van andermaal Cissé. Het veldoverwicht deed verlangen naar een Gents doelpunt, ook al was het zeker voor de rust eerder matig - ook aan Gentse zijde.

Ibrahima Cissé
© photonews

De spanning zou het dus gaan halen van de kwaliteit. Af en toe was het bovendien ook nog eens opletten voor een Deense uitbraak, al had die steeds minder om het lijf. Een puntje mee snoepen leek voor de bezoekers meer dan voldoende. 

Dat zou uiteindelijk wel niet lukken, want in het slot van de wedstrijd kon Goore aan Cissé laten zien hoe je een doelpunt maakt met de kop. Hij kopte een lekkere voorzet vanop links overhoeks binnen en zo is het rapport voor de Buffalo's alsnog perfect bij de start van de Conference League. Vijftien wedstrijden ongeslagen, dat begint ook richting een record te neigen. 

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 72/84 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Burgess Christian 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Van Der Heyden Siebe 45' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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De Vlieger Tibe   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 54/56 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Balikwisha Michel Ange 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Volckaert Matties 66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Delorge Mathias   77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Araujo Tiago A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/57 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
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Cisse Ibrahima 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Schoten op doelkader: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
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Sonko Momodou 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Bank
Bénes László 0'  
Omgba Aimé 0'  
Wilson Kyrell 0'  
Samoise Matisse 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 13' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Goore Hyllarion 24' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Aliou Diallo Mamadou 45' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Seck El Hadji 0'  
 

Aarhus GF Aarhus GF
Hedenstad Christiansen Mads 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Rosler Colin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 79/85 (92.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Grétarsson Daníel Leó 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kahl Eric 77' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Andersen Jacob 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
McCowatt Callum 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Solbakken Markus   77' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 45/47 (95.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Arnstad Kristian 62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Anderson Mikael 21' 6.1 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tchamche Stefen 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bogere James   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Hansen Jesper 0'  
Knudsen Magnus 28' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tingager Frederik 13' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jorgensen Sebastian 0'  
Serra Janni 0'  
Moelgaard Tobias 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jønsson Jens 13' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Carstensen Rasmus 0'  
Bech Tobias 0'  
Callø Luka 0'  
Emmery Frederik 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Der Raad Marius 0'  
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Conference League

 Speeldag 1
Lugano Lugano 3-2 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Panathinaikos Panathinaikos 2-1 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Mjällby AIF Mjällby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Riga FC Riga FC 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
KAA Gent KAA Gent 1-0 Aarhus GF Aarhus GF
Hajduk Split Hajduk Split 2-1 Ajax Ajax
KuPS KuPS 2-4 Trabzonspor Trabzonspor
CSKA Sofia CSKA Sofia 1-2 Monaco Monaco
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Getafe Getafe
Brann Brann 0-0 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Atalanta Atalanta 1-0 Pafos FC Pafos FC
Freiburg Freiburg 0-0 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 0-0 FC Thun FC Thun
STVV STVV 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Hearts Hearts 0-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 0-0 Braga Braga
Brighton Brighton 0-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
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