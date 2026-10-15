En dat is 15: KAA Gent zet ongeziene reeks neer en dendert ook in Europa verder

KAA Gent blijft ook na vijftien speeldagen dit seizoen ongeslagen. In eigen huis is het de campagne in de Conference League wel zonder al te veel franjes begonnen, maar door een laat doelpunt van Goore is het rapport wel andermaal perfect. En zo doen de Buffalo's meteen een goede zaak in de Conference League.

KAA Gent staat met 22 op 24 knap aan de leiding in de Jupiler Pro League. En ook Europees werd nog niet verloren dit seizoen: veertien wedstrijden ongeslagen, daar kan je mee thuiskomen. Rik De Mil had dan ook weinig redenen om bij te sturen bij zijn team.

Volckaert en Delorge kwamen wel tussen de lijnen. Paskotsi was deze week even naar Estland na een overlijden in de familie, maar kwam terug en kon achterin meteen zijn plaatsje innemen naast Van der Heyden en Burgess.

KAA Gent tegen een vertimmerde Deense ploeg

Die Van der Heyden zou aan de rust licht geblesseerd aan de kant blijven - hopelijk voor de Buffalo's valt die blessure mee, want de spoeling is toch vrij dun achteraan stilaan. De bezoekers dan? Daar waren liefst acht nieuwkomers te vinden.

De drie spelers die wél twee keer aan de wedstrijd begonnen werden ook nog gewisseld. De coach legt de nadruk op de competitie, want de club staat amper tiende op twaalf ploegen en heeft 8 op 30 in de stand. Nochtans waren ze ook in Gent, met een 'B-ploeg' dus, op weg naar een resultaat.

Buffalo's morsen met de kansen tegen Aarhus

De beste kansen waren wel voor Gent, maar de Buffalo's lieten een paar grote kansen liggen. Voor de pauze had Cissé altijd moeten scoren oog in oog met de Deense doelman en ook een paar kopkansen van hem en onder meer Burgess gingen niet tegen de touwen.





Ook na de pauze was er onder meer een trap van Araujo, een paar goede reddingen van de Deense doelman en een bal op de paal van andermaal Cissé. Het veldoverwicht deed verlangen naar een Gents doelpunt, ook al was het zeker voor de rust eerder matig - ook aan Gentse zijde.

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De spanning zou het dus gaan halen van de kwaliteit. Af en toe was het bovendien ook nog eens opletten voor een Deense uitbraak, al had die steeds minder om het lijf. Een puntje mee snoepen leek voor de bezoekers meer dan voldoende.

Dat zou uiteindelijk wel niet lukken, want in het slot van de wedstrijd kon Goore aan Cissé laten zien hoe je een doelpunt maakt met de kop. Hij kopte een lekkere voorzet vanop links overhoeks binnen en zo is het rapport voor de Buffalo's alsnog perfect bij de start van de Conference League. Vijftien wedstrijden ongeslagen, dat begint ook richting een record te neigen.